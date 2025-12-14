Los ambiciosos planes de Boca para la pretemporada 2026

Boca ya piensa en la temporada del próximo año y Claudio Úbeda, en conjunto con la dirigencia, avanza en la planificación de la preparación física de cara al 2026 con miras a llegar de la mejor manera al inicio del certamen.
Boca ya comenzó con los preparativos para la temporada 2026
El regreso de Boca a los entrenamientos está estipulado para el 2 de enero y, si bien el entrenador Claudio Úbeda aparece como el encargado de conducir la preparación, desde el club aclararon que su continuidad en el rol de entrenador sigue bajo “evaluación”. Mientras el plantel transita el período de vacaciones tras la finalización del Torneo Clausura, los directos del club ya diagraman la pretemporada que se desarrollará íntegramente en el predio de Ezeiza.
Juan Román Riquelme y compañía, en trabajo con el entrenador Claudio Úbeda, tienen la iniciativa de disputar dos amistosos con público en La Bombonera a mediados de enero. Si bien aún no hay confirmación oficial, la información trascendió debido a que la intención que tienen en el Xeneize es que el plantel sume rodaje futbolístico antes del inicio del Torneo Apertura 2026, cuyo debut está programado para el fin de semana del 25 de enero frente a Deportivo Riestra. Otro de los motivos que tendría la asistencia del público sería la posibilidad del ingreso de socios que habitualmente no pueden asistir a los partidos por el sistema de filtros.
Mientras se define la organización de la preparación, la dirigencia también trabaja en el mercado de pases y en la conformación del plantel para un año que tendrá como principal desafío el regreso a la Copa Libertadores, tras dos temporadas de ausencia.
En paralelo, el futuro de algunos referentes permanece abierto, ya que Ander Herrera, de 36 años, analiza su continuidad luego de una temporada marcada por las lesiones, que lo limitaron a 17 partidos sobre 44 posibles. El mediocampista, con contrato hasta diciembre de 2026, evalúa dos opciones: volver para la pretemporada o retirarse. Desde Boca esperan su reincorporación.
Un escenario similar atraviesa Edinson Cavani. El delantero uruguayo también sufrió problemas físicos que redujeron su participación a 24 encuentros en el año y lo dejaron fuera de compromisos clave. Con vínculo vigente hasta 2026, desde la dirigencia tienen la expectativa de que el capitán pueda optimizar su rendimiento y tener mayor regularidad.
De cara al próximo ciclo, Boca ya concretó las salidas de Cristian Lema, Frank Fabra e Ignacio Miramón, a la vez que 26 futbolistas regresarán de sus préstamos y otros tres quedarán libres, anticipando un recambio amplio en el plantel.