El regreso de Boca a los entrenamientos está estipulado para el 2 de enero y, si bien el entrenador Claudio Úbeda aparece como el encargado de conducir la preparación, desde el club aclararon que su continuidad en el rol de entrenador sigue bajo “evaluación”. Mientras el plantel transita el período de vacaciones tras la finalización del Torneo Clausura, los directos del club ya diagraman la pretemporada que se desarrollará íntegramente en el predio de Ezeiza.

ubeda 1 Claudio Úbeda aún no ha sido confirmado como DT de Boca para el próximo año pero ya planifica la pretemporada.

Los ambiciosos planes de Boca para la pretemporada 2026

Juan Román Riquelme y compañía, en trabajo con el entrenador Claudio Úbeda, tienen la iniciativa de disputar dos amistosos con público en La Bombonera a mediados de enero. Si bien aún no hay confirmación oficial, la información trascendió debido a que la intención que tienen en el Xeneize es que el plantel sume rodaje futbolístico antes del inicio del Torneo Apertura 2026, cuyo debut está programado para el fin de semana del 25 de enero frente a Deportivo Riestra. Otro de los motivos que tendría la asistencia del público sería la posibilidad del ingreso de socios que habitualmente no pueden asistir a los partidos por el sistema de filtros.