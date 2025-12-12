Los dos exjugadores de Boca que pelean por sumarse al cuerpo técnico de Claudio Úbeda

Uno de los que pica en punta es Pablo Ledesma. El exjugador del Xeneize, de gran relación con el Torero, retornó al club en marzo del 2021 para ser el DT de la Octava. Actualmente está, junto al Cata Díaz, al frente de la Sexta.

pablo-ledesma.jpg Pablo Ledesma es candidato a ser ayudante de campo de Claudio Úbeda.

En su paso como jugador de Boca disputó 236 partidos en los cuales anotó 18 goles y aportó 13 asistencias. En sus vitrinas lucen nueve trofeos: Apertura 2003, Apertura 2005, Clausura 2006, Copa Argentina 2011/12, Copa Sudamericana 2004, Copa Sudamericana 2005, Recopa Sudamericana 2005, Recopa Sudamericana 2006 y Copa Libertadores 2007.

El otro candidato que aparece en escena es Leandro Gracián. El Tano viene de dirigir a Deportivo Madryn las últimas dos temporadas. Si bien obtuvo buenos resultados, no logró el ascenso a la Primera División del fútbol argentino. Tras perder las finales del torneo de la Primera Nacional y el Reducido en este 2025, renunció a su cargo.

ibarra.jpg Hugo Ibarra junto a sus colaboradores Leandro Gracián y Tito Pompei

El exjugador de Boca ya tuvo un paso por el club cuando Hugo Ibarra fue entrenador. Junto a Roberto Pompei completaron el tridente que conqistó la Liga Profesional 2022 y la Supercopa Argentina del próximo año. En total, el Tanito fue ayudante de campo del primer equipo durante 36 partidos en la Liga Profesional.