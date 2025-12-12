Los dos exjugadores de Boca que pelean por sumarse al cuerpo técnico de Claudio Úbeda

Luego de la dolorosa eliminación en manos de Racing, que dejó a Boca sin la posibilidad de dar una vuelta olímpica en el 2025, el Xeneize ya piensa en lo que será la próxima temporada. En este sentido, y con la continuidad de Claudio Úbeda casi confirmada, hay novedades.
En las últimas horas se conocieron dos de los nombres que más chances tienen de convertirse en colaboradores del Sifón de cara a un 2026 en el que el club volverá a disputar la Copa Libertadores luego de dos años.
Los exjugadores de Boca que podrían sumarse al cuerpo técnico
Si bien resta la confirmación oficial, Claudio Úbeda seguirá siendo el entrenador de Boca en la temporada 2026. En este contexto, Juan Román Riquelme y compañía buscan ampliar el cuerpo técnico.
Uno de los que pica en punta es Pablo Ledesma. El exjugador del Xeneize, de gran relación con el Torero, retornó al club en marzo del 2021 para ser el DT de la Octava. Actualmente está, junto al Cata Díaz, al frente de la Sexta.
En su paso como jugador de Boca disputó 236 partidos en los cuales anotó 18 goles y aportó 13 asistencias. En sus vitrinas lucen nueve trofeos: Apertura 2003, Apertura 2005, Clausura 2006, Copa Argentina 2011/12, Copa Sudamericana 2004, Copa Sudamericana 2005, Recopa Sudamericana 2005, Recopa Sudamericana 2006 y Copa Libertadores 2007.
El otro candidato que aparece en escena es Leandro Gracián. El Tano viene de dirigir a Deportivo Madryn las últimas dos temporadas. Si bien obtuvo buenos resultados, no logró el ascenso a la Primera División del fútbol argentino. Tras perder las finales del torneo de la Primera Nacional y el Reducido en este 2025, renunció a su cargo.
El exjugador de Boca ya tuvo un paso por el club cuando Hugo Ibarra fue entrenador. Junto a Roberto Pompei completaron el tridente que conqistó la Liga Profesional 2022 y la Supercopa Argentina del próximo año. En total, el Tanito fue ayudante de campo del primer equipo durante 36 partidos en la Liga Profesional.