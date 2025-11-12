Arde San Lorenzo: los jugadores alzaron la voz con "profunda preocupación y malestar"

Toda esta situación se dio luego de una reunión con el presidente del club, Marcelo Moretti, mientras que el entrenamiento programado para este miércoles se postergó media hora.

Pese a la gravísima crisis institucional que atraviesa, San Lorenzo se encuentra clasificado a los playoffs del Torneo Clausura y está muy cerca de meterse en la Copa Sudamericana 2026.

san lorenzo 1

El Ciclón jugará el sábado a las 19.15 con Sarmiento con la posibilidad de ganar y superar a Vélez (tiene dos puntos más) que juega el domingo con River y así terminar 4to. en el Grupo B y ser local en los octavos de final.

Además, tiene un pie en la Copa Sudamericana y hasta ostenta chances matemáticas de llegar a la Copa Libertadores.

El comunicado completo de los jugadores de San Lorenzo

Los jugadores del plantel profesional del Club Atlético San Lorenzo de Almagro queremos manifestar públicamente nuestra profunda preocupación y malestar ante la delicada situación que seguimos atravesando desde comienzo de la temporada.

Desde el mes de agosto no hemos percibido, en algunos casos, íntegramente nuestros salarios, lo que afecta directamente a nuestras familias y compromete el normal desarrollo de nuestra actividad profesional.

A ello se suman otras dificultades que padecemos a diario: la falta de comida adecuada, la ausencia de servicios básicos en el vestuario (agua caliente), y la falta de respuestas concretas por parte de la dirigencia, a pesar de las reiteradas promesas de solución que nunca se cumplieron.

Durante todo este tiempo hemos sido pacientes, responsables y respetuosos. Continuamos entrenando, compitiendo y representando al club con el mayor compromiso posible, priorizando siempre los colores, la institución y su gente. Sin embargo, sentimos que ha llegado el momento de alzar la voz nuevamente.

No se trata solo de una cuestión económica, sino también de respeto, dignidad y condiciones laborales mínimas que todo trabajador merece.

La situación actual es insostenible y requiere una solución inmediata y seria.

Esperamos que las autoridades del club actúen con la responsabilidad que el momento exige. No buscamos el conflicto, sino una respuesta concreta y justa que nos permita desarrollar nuestra profesión en condiciones acordes al compromiso que siempre hemos demostrado.