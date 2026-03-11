Las Becas Manuel Belgrano 2026 abrieron su periodo de inscripción tanto para aquellos estudiantes que desean renovar su ayuda como para los que buscan ser nuevos aspirantes. Además, el Ministerio de Capital Humano dio a conocer las fechas que se conocerán los resultados.
Becas Manuel Belgrano 2026: hasta cuándo son las inscripciones y en qué fecha se publican los resultados
El Programa de Becas Estratégicas Manuel Belgrano promueve el acceso, el avance y la finalización de estudios de pregrado y grado en áreas claves para el desarrollo del país. Se otorgarán 12 cuotas liquidadas por ANSES y el monto sigue siendo el mismo que el año pasado.
Las Becas Manuel Belgrano tienen una duración de 12 meses, pueden renovarse cada año hasta un máximo de 3 años en las carreras de pregrado y de 5 años en las carreras de grado. Los aspirantes deberán cumplir con los requisitos académicos, económicos y de edad fijados en la convocatoria.
Están destinadas a Jóvenes de entre 17 y 30 años que cumplan con la condición de ser estudiante regular en instituciones universitarias estatales nacionales o provinciales de carreras de Nivel Superior.
Hasta cuándo son las inscripciones para las Becas Manuel Belgrano 2026
Las Becas Manuel Belgrano, que busca acompañar a los jóvenes en sus estudios de pregrado y grado, detalló las fechas de inscripción 2026:
- Renovantes: desde el 2 al 20 de marzo.
- Nuevos Inscriptos: desde el 16 de marzo al 3 de abril.
Estas becas están dirigidas a los estudiantes que cumplan con los siguientes puntos:
- Sean argentinos nativos o naturalizados con DNI.
- Tengan entre 17 (diecisiete) y 25 (veinticinco) años de edad, si se postula como estudiante ingresante o hasta 30 (treinta) años de edad en caso de los estudiantes avanzados. Quedan exceptuados de este requisito los postulantes certificados como Grupos Priorizados.
Becas Manuel Belgrano 2026: en qué fecha se publican los resultados
Para conocer los resultados los nuevos aspirantes y renovantes deben ingresar a la plataforma oficial del programa Becas Manuel Belgrano. Luego tienen que iniciar sesión con el usuario y contraseña de Mi Argentina e ir al apartado "Mi beca" > "Estado de mi solicitud".
¿En qué fecha se publicarán los resultados?
- Renovantes: abril 2026
- Nuevos inscriptos: mayo/junio 2026
El Ministerio de Capital Humano explicó que van a informar de forma individual en el apartado "Mi beca", dentro de la opción "Estado de mi solicitud".
Cuáles son los objetivos de las Becas Manuel Belgrano
Los objetivos de las Becas Manuel Belgrano son promover el ingreso, la continuidad y la graduación de estudiantes en disciplinas centrales para el desarrollo económico y social. Impulsar la vinculación estratégica entre las universidades públicas, el sistema tecnológico-productivo nacional y el mercado laboral.
Las áreas alcanzadas son:
- Energía e Hidrocarburos
- Minería y Geociencias
- Logística e Infraestructura
- Agroindustria y Biotecnología
- Tecnologías de la Información y Control de Sistemas
- Profesorados en áreas estratégicas
- Ciencias Exactas y Naturales
Requisitos académicos para acceder a las Becas Manuel Belgrano
Los estudiantes que se postulen como nuevos inscriptos para las Becas Manuel Belgrano:
- Deben cursar o ingresar a cursar estudios en una carrera de grado o pregrado, habilitada en Programa.
- Los estudiantes avanzados deberán haber aprobado, como mínimo, DOS (2) materias cuatrimestrales o UNA (1) materia de régimen anual en el ciclo lectivo previo a la Convocatoria.
- Los becarios que apliquen como renovantes serán evaluados según los requisitos de avance en su carrera: para su primera renovación, deberán haber aprobado, durante el año académico inmediato anterior, al menos, el cincuenta por ciento (50%) de las materias según su Plan de Estudios.
- Para la segunda renovación y subsiguientes, deberán haber aprobado, durante el año académico inmediato anterior, al menos, el SESENTA Y SIETE POR CIENTO (67%) de las materias según su Plan de Estudios.
Para ampliar esta información y conocer los cálculos específicos debés leer el Reglamento y las Bases y Condiciones 2026.