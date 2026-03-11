Becas Manuel Belgrano 2026: hasta cuándo son las inscripciones y en qué fecha se publican los resultados

becas manuel belgrano inscripcion.jpg Las Becas Manuel Belgrano promueven el acceso, la permanencia y la finalización de estudios de pregrado y grado en áreas claves para el desarrollo del país.

Están destinadas a Jóvenes de entre 17 y 30 años que cumplan con la condición de ser estudiante regular en instituciones universitarias estatales nacionales o provinciales de carreras de Nivel Superior.

Hasta cuándo son las inscripciones para las Becas Manuel Belgrano 2026

Las Becas Manuel Belgrano, que busca acompañar a los jóvenes en sus estudios de pregrado y grado, detalló las fechas de inscripción 2026:

Renovantes : desde el 2 al 20 de marzo .

: desde el . Nuevos Inscriptos: desde el 16 de marzo al 3 de abril.

Estas becas están dirigidas a los estudiantes que cumplan con los siguientes puntos:

Sean argentinos nativos o naturalizados con DNI.

Tengan entre 17 (diecisiete) y 25 (veinticinco) años de edad, si se postula como estudiante ingresante o hasta 30 (treinta) años de edad en caso de los estudiantes avanzados. Quedan exceptuados de este requisito los postulantes certificados como Grupos Priorizados.

becas manuel belgrano inscripcion.jpg El Ministerio de Capital Humano dio a conocer las fechas de publicación de resultados para los renovantes y los nuevos aspirantes a recibir las Becas Manuel Belgrano 2026.

Becas Manuel Belgrano 2026: en qué fecha se publican los resultados

Para conocer los resultados los nuevos aspirantes y renovantes deben ingresar a la plataforma oficial del programa Becas Manuel Belgrano. Luego tienen que iniciar sesión con el usuario y contraseña de Mi Argentina e ir al apartado "Mi beca" > "Estado de mi solicitud".

¿En qué fecha se publicarán los resultados?

Renovantes: abril 2026

Nuevos inscriptos: mayo/junio 2026

El Ministerio de Capital Humano explicó que van a informar de forma individual en el apartado "Mi beca", dentro de la opción "Estado de mi solicitud".

Cuáles son los objetivos de las Becas Manuel Belgrano

Los objetivos de las Becas Manuel Belgrano son promover el ingreso, la continuidad y la graduación de estudiantes en disciplinas centrales para el desarrollo económico y social. Impulsar la vinculación estratégica entre las universidades públicas, el sistema tecnológico-productivo nacional y el mercado laboral.

Las áreas alcanzadas son:

Energía e Hidrocarburos

Minería y Geociencias

Logística e Infraestructura

Agroindustria y Biotecnología

Tecnologías de la Información y Control de Sistemas

Profesorados en áreas estratégicas

Ciencias Exactas y Naturales

Requisitos académicos para acceder a las Becas Manuel Belgrano

Los estudiantes que se postulen como nuevos inscriptos para las Becas Manuel Belgrano:

Deben cursar o ingresar a cursar estudios en una carrera de grado o pregrado, habilitada en Programa.

a cursar estudios en una carrera de grado o pregrado, habilitada en Programa. Los estudiantes avanzados deberán haber aprobado, como mínimo, DOS (2) materias cuatrimestrales o UNA (1) materia de régimen anual en el ciclo lectivo previo a la Convocatoria.

deberán haber aprobado, como mínimo, DOS (2) materias cuatrimestrales o UNA (1) materia de régimen anual en el ciclo lectivo previo a la Convocatoria. Los becarios que apliquen como renovantes serán evaluados según los requisitos de avance en su carrera: para su primera renovación , deberán haber aprobado, durante el año académico inmediato anterior, al menos, el cincuenta por ciento (50%) de las materias según su Plan de Estudios.

que apliquen como serán evaluados según los requisitos de avance en su carrera: para su , deberán haber aprobado, durante el año académico inmediato anterior, al menos, el de las materias según su Plan de Estudios. Para la segunda renovación y subsiguientes, deberán haber aprobado, durante el año académico inmediato anterior, al menos, el SESENTA Y SIETE POR CIENTO (67%) de las materias según su Plan de Estudios.

Para ampliar esta información y conocer los cálculos específicos debés leer el Reglamento y las Bases y Condiciones 2026.