La Policía Rural incautó casi 4 toneladas de carne en mal estado y Guaymallén clausuró un comercio

La Policía Rural decomisó la carne en mal estado por considerarla peligrosa para la salud. Intervino la Justicia y la comuna clausuró el establecimiento con animales
El procedimiento, a cargo de la delegación Centro de Policía Rural, la Dirección Provincial de Ganadería y la comuna de Guaymallén se realizó en Famatina 1600, Rodeo de la Cruz, tras una serie de denuncias por presuntas irregularidades sanitarias.
Durante la inspección, los responsables del operativo encontraron -dentro de una cámara frigorífica- gran cantidad de carne con indicios de pérdida de la cadena de frío, falta de rotulación y deficiencias en las condiciones de higiene.
Intervinieron, además, la Oficina Fiscal de Guaymallén y al Primer Juzgado Penal Colegiado, que autorizó el allanamiento del predio con animales en su interior.
La causa judicial quedó encuadrada en una infracción al artículo 201 del Código Penal, que sanciona la comercialización de alimentos peligrosos para la salud.
Personal de la Comisión de Sanidad Animal de Mendoza tomó muestras de la carne incautada para su posterior análisis.
La Municipalidad de Guaymallén clausuró el establecimiento.