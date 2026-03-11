Inicio Sociedad Carne
La Policía Rural incautó casi 4 toneladas de carne en mal estado y Guaymallén clausuró un comercio

La Policía Rural decomisó la carne en mal estado por considerarla peligrosa para la salud. Intervino la Justicia y la comuna clausuró el establecimiento con animales

Redacción de UNO
Parte de los 4 mil kilos de carne mal estado decomisada en Guaymallén. Foto: Gentileza

La Policía Rural secuestró casi 4 mil kilos de carne en mal estado y clausuró un predio comercial en Guaymallén.

El procedimiento, a cargo de la delegación Centro de Policía Rural, la Dirección Provincial de Ganadería y la comuna de Guaymallén se realizó en Famatina 1600, Rodeo de la Cruz, tras una serie de denuncias por presuntas irregularidades sanitarias.

Durante la inspección, los responsables del operativo encontraron -dentro de una cámara frigorífica- gran cantidad de carne con indicios de pérdida de la cadena de frío, falta de rotulación y deficiencias en las condiciones de higiene.

Carne en mal estado
Según el informe oficial, la carne incautada había perdido la cadena de frío y consumirla era peligroso para la salud.

Intervinieron, además, la Oficina Fiscal de Guaymallén y al Primer Juzgado Penal Colegiado, que autorizó el allanamiento del predio con animales en su interior.

La causa judicial quedó encuadrada en una infracción al artículo 201 del Código Penal, que sanciona la comercialización de alimentos peligrosos para la salud.

El establecimiento donde incautaron la carne fue clausurado con animales en su interior.

Personal de la Comisión de Sanidad Animal de Mendoza tomó muestras de la carne incautada para su posterior análisis.

La Municipalidad de Guaymallén clausuró el establecimiento.

