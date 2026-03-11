La Policía Rural incautó casi 4 toneladas de carne en mal estado y Guaymallén clausuró un comercio

El procedimiento, a cargo de la delegación Centro de Policía Rural, la Dirección Provincial de Ganadería y la comuna de Guaymallén se realizó en Famatina 1600, Rodeo de la Cruz, tras una serie de denuncias por presuntas irregularidades sanitarias.

Durante la inspección, los responsables del operativo encontraron -dentro de una cámara frigorífica- gran cantidad de carne con indicios de pérdida de la cadena de frío, falta de rotulación y deficiencias en las condiciones de higiene.