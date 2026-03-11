Cómo eliminar el olor a pis del baño usando jugo de limón: mezcla casera y efectiva

Esta alternativa ecológica no solo es económica, sino que protege la salud respiratoria de tu familia al evitar vapores tóxicos. Además, sus propiedades antibacterianas ayudan a desinfectar las superficies de manera natural.

Además del limón, el ingrediente efectivo en esta mezcla es el vinagre, que potencia el efecto de este líquido en tu inodoro y evita la presencia de malos olores.

Jugo-de-limon-beneficios-de-consumirlo-2.jpg El jugo de limón puede ser altamente beneficioso cuando es usado en tu baño.

Para lograr un baño impecable y con aroma fresco, solo necesitas seguir estos pasos:

Exprime el jugo de dos o tres limones frescos.

Mézclalo con una cantidad igual de agua (puedes añadir un chorrito de vinagre para potenciar el efecto).

Aplica la solución sobre las zonas afectadas, especialmente en la base del inodoro y las esquinas del suelo.

Deja actuar por 15 minutos y retira con un paño húmedo.

Si la mancha de pis es antigua, añade una cucharada de bicarbonato a la mezcla para crear una pasta efervescente que removerá hasta el rastro más difícil en tu baño.

Otros elementos efectivos además del jugo de limón

Vinagre blanco: su ácido acético desinfecta y disuelve el sarro donde se acumula el olor.

su ácido acético desinfecta y disuelve el sarro donde se acumula el olor. Bicarbonato de sodio: polvo absorbente que neutraliza los ácidos de la orina en seco.

polvo absorbente que neutraliza los ácidos de la orina en seco. Agua oxigenada: el peróxido oxida y rompe las moléculas de olor y manchas amarillas.

el peróxido oxida y rompe las moléculas de olor y manchas amarillas. Café molido: ideal para absorber olores persistentes en rincones (como desodorante ambiental).

ideal para absorber olores persistentes en rincones (como desodorante ambiental). Agua con canela: infusión potente para fregar el suelo y perfumar tras la limpieza.

infusión potente para fregar el suelo y perfumar tras la limpieza. Carbón activo: se coloca en un recipiente para filtrar y purificar el aire del ambiente.