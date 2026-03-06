Te explico cómo limpiar los restos de pasta dental pegados en el lavamanos

Cómo limpiar las manchas de crema dental seca pegadas en el lavamanos

El lavamanos del baño, si no se limpia con frecuencia y con productos fuertes, puede ser el foco y caldo de cultivo para el desarrollo de virus y bacterias.

Además, mantener el lavamanos limpio es necesario para que no se tapen las cañerías, no se llenen de pelos, restos de jabón ni sarro.

lavamanos Con un par de ingredientes puedes limpiar la crema dental del lavamanos.

Lo ideal es evitar las manchas de crema dental pasando la mano por el lavamanos del baño luego de lavarte los dientes o tirando agua caliente para que no se quede la pasta estancada.

Para limpiar las manchas de pasta dental seca y vieja, solo necesitas un truco casero y algunos ingredientes. Te dejo dos opciones de limpieza para este problema tan común en el baño.

Para limpiar la pasta dental pegada en el lavamanos, puedes colocar una pasta de bicarbonato de sodio y agua. Coloca la pasta sobre la crema dental y deja actuar por unos minutos. Refriega con un cepillo viejo y enjuaga con agua.

Paso a paso: cómo limpiar las tuberías del baño

Para evitar que las tuberías del baño se tapen, puedes tener en cuenta algunas cuestiones. Nunca tires los cabellos en el lavamanos; intenta siempre juntarlos con tus manos y desecharlos en el basurero. Si se llena de pelos el lavamanos del baño o la ducha, utiliza un alambre para retirarlos.

tubería tapada Utiliza vinagre y agua caliente para destapar las cañerías del baño.

Utiliza jabones líquidos en lugar de sólidos. A diferencia de los jabones convencionales, el líquido no deja restos y además es mucho más limpio. Utiliza filtros o rejillas en el desagüe para retener los desechos sólidos.

Limpia regularmente el baño y utiliza agua hirviendo en las cañerías para ablandar la mugre y evitar que se acumule con el tiempo. También puedes usar vinagre con agua caliente para limpiar la suciedad, el sarro, el jabón y la crema dental de las cañerías.