Usando vinagre: cómo limpiar el vaso térmico en el que llevas café al trabajo

manchas de café Las manchas de café percuden los vasos y tazas y pueden favorecer la aparición de microorganismos.

Si no se realiza una limpieza profunda con vinagre, estos residuos se oxidan, provocando que el café fresco adquiera un gusto rancio o metálico. Además, las juntas de goma y las roscas de las tapas son lugares propicios para la acumulación de moho y bacterias debido a la humedad constante.

Limpiar estos recipientes con regularidad garantiza una experiencia higiénica y prolonga la vida útil de tus accesorios favoritos.

Cómo se pueden limpiar los vasos usando vinagre

El método de la "efervescencia profunda" es la técnica más eficaz para dejar tu termo como nuevo. Para aplicarlo, solo necesitas vinagre blanco, bicarbonato de sodio y agua caliente.

vaso y vinagre El vinagre remueve y limpia las manchas de café en minutos.

Primero, vierte dos cucharadas de bicarbonato en el fondo del termo y añade media taza de vinagre. La reacción química desprenderá la suciedad incrustada. Luego, rellena el envase con agua muy caliente y deja reposar la mezcla durante al menos 30 minutos sin colocar la tapa, para evitar la acumulación de presión. Finalmente, agita suavemente, frota con un cepillo de botellas si es necesario y enjuaga con abundante agua. Este proceso elimina tanto las manchas oscuras como los olores persistentes.

Cómo limpiar manchas de café en la ropa, asientos del auto y sillones

El café es una de las manchas más temidas en textiles, pero el vinagre puede salvar tus superficies favoritas:

En la ropa: mezcla partes iguales de vinagre y agua fría. Humedece la mancha y frota suavemente con un paño limpio antes de meter la prenda a la lavadora.

y agua fría. Humedece la mancha y frota suavemente con un paño limpio antes de meter la prenda a la lavadora. En los asientos del auto: si el café se derrama en la tapicería, aplica una solución de una taza de agua con media taza de vinagre y una gota de jabón líquido. Frota con un cepillo de cerdas suaves y seca con una toalla.

se derrama en la tapicería, aplica una solución de una taza de agua con media taza de y una gota de jabón líquido. Frota con un cepillo de cerdas suaves y seca con una toalla. En los sillones: para telas delicadas, utiliza un pulverizador con la mezcla de vinagre y agua. Presiona con un paño seco para absorber el líquido, evitando empapar demasiado el relleno del mueble.