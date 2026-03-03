No tires las lapiceras con la tinta gastada y transfórmalas en un tesoro de la limpieza: cómo

Esta idea es genial y practica gracias a que el reciclaje permite darle una segunda vida a objetos cotidianos ayudando no solo al medio ambiente y nuestro bolsillo, sino que también resuelve problemas prácticos dentro de casa.

Lo cierto es que la estructura de una lapicera común, como una Birome Bic clásica, está compuesta por un tubo fino, una punta rígida y, en algunos modelos, un sistema desmontable. Esa forma alargada y delgada la convierte en una herramienta ideal para acceder a espacios angostos y de difícil alcance. Por eso, una vez que la hayas usado tanto que la tinta se haya gastado y la misma ya no escriba, el cuerpo plástico se transforma en una varilla resistente y precisa.