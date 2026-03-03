No tires las lapiceras con la tinta gastada y transfórmalas en un tesoro de la limpieza: cómo

Cuando la tinta se termina, la mayoría de las personas descarta la lapicera sin pensarlo dos veces. Sin embargo, pocos saben que ese pequeño objeto que usamos a diario puede convertirse en una herramienta clave para la limpieza de la casa. Te contamos cómo reutilizarla para llegar a esos rincones imposibles donde el trapo o la esponja no alcanzan.
Esta idea es genial y practica gracias a que el reciclaje permite darle una segunda vida a objetos cotidianos ayudando no solo al medio ambiente y nuestro bolsillo, sino que también resuelve problemas prácticos dentro de casa.
Lo cierto es que la estructura de una lapicera común, como una Birome Bic clásica, está compuesta por un tubo fino, una punta rígida y, en algunos modelos, un sistema desmontable. Esa forma alargada y delgada la convierte en una herramienta ideal para acceder a espacios angostos y de difícil alcance. Por eso, una vez que la hayas usado tanto que la tinta se haya gastado y la misma ya no escriba, el cuerpo plástico se transforma en una varilla resistente y precisa.
Cómo reutilizar una lapicera gastada en un tesoro de la limpieza
Uno de los trucos de reciclaje más prácticos y poco conocidos consiste en usar el cuerpo de la lapicera como un aliado de la limpieza. Al retirar la eestructura interior que lleva la tinta, el tubo rígido sirve para:
- Limpiar los rieles de ventanas que acumulan tierra y polvo compactado tan solo con la punta de la lapicera. Podés desprender la suciedad adherida en las esquinas sin dañar la superficie.
- En baños y cocinas, las juntas suelen oscurecerse. Usando la lapicera como raspador suave, podés remover restos antes de pasar el cepillo o producto limpiador.
- Además, las lapiceras son aliadas increíbles cuando se trata de los teclados y controles remotos porque la punta permite desalojar migas y partículas atrapadas entre teclas.
- Son perfectas para retirar polvo acumulado en pequeñas ranuras decorativas.
Beneficios de reutilizar lapiceras
- Reducís residuos plásticos.
- Ahorrás en herramientas de limpieza.
- Resolución práctica y casera.
- Contribuís a un consumo más consciente.
Cada lapicera contiene plástico que tarda años en degradarse. Al reutilizarla, extendés su vida útil y evitás que termine inmediatamente en un relleno sanitario. Este tipo de soluciones simples forman parte de la tendencia del reciclaje creativo que buscan transformar objetos comunes en herramientas útiles para la casa. A veces, lo que parece inservible es justamente lo que necesitás para resolver un problema cotidiano.