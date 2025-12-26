Subir en un ascensor dentro de estos edificios no es solo moverse de un piso a otro, es viajar por un mundo donde la ciencia y la poesía se encuentran, y donde cada edificio nos recuerda que, en algún rincón de China, el mundo puede verse un poco más alto, un poco más asombroso.

El edificio con el ascensor más rápido del mundo: alcanza los 73,8 km/h y conecta sus pisos en segundos

El protagonista de esta historia es el ascensor más rápido del mundo, instalado dentro de la Shanghai Tower, en China. Este edifcio, con sus 632 metros de altura, es uno de los rascacielos más icónicos de nuestro tiempo, coronando el horizonte de Shanghái y redefiniendo lo que la arquitectura moderna puede alcanzar.