Subir en un ascensor dentro de estos edificios no es solo moverse de un piso a otro, es viajar por un mundo donde la ciencia y la poesía se encuentran, y donde cada edificio nos recuerda que, en algún rincón de China, el mundo puede verse un poco más alto, un poco más asombroso.
El edificio con el ascensor más rápido del mundo: alcanza los 73,8 km/h y conecta sus pisos en segundos
El protagonista de esta historia es el ascensor más rápido del mundo, instalado dentro de la Shanghai Tower, en China. Este edifcio, con sus 632 metros de altura, es uno de los rascacielos más icónicos de nuestro tiempo, coronando el horizonte de Shanghái y redefiniendo lo que la arquitectura moderna puede alcanzar.
En el interior del edificio trabaja un ascensor desarrollado por Mitsubishi Electric, capaz de transportar personas a una velocidad máxima de 73,8 kilómetros por hora, conectando decenas de pisos en cuestión de segundos y marcando un hito en ingeniería vertical en todo el mundo.
Como es este ascensor único en el mundo
- Desde el nivel bajo hasta los 119 pisos superiores, puede completar el trayecto en poco más de 50 segundos, un salto que antes solo veíamos en películas futuristas.
- La tecnología es de Mitsubishi Electric Corporation, una firma con décadas de experiencia en sistemas verticales que diseñó y fabricó estas unidades específicas para superar desafíos de velocidad y confort.
- Guinness World Records ha reconocido esta unidad no solo como la más rápida, sino también como parte de un sistema de ascensores que incluye modelos con distintos récords dentro del mismo edificio.
- A pesar de la velocidad, los sistemas internos están diseñados para que los cambios de presión y aceleración no incomoden a las personas, un logro de ingeniería que combina potencia con suavidad.