La United Cup ya tiene a un finalista: Suiza le ganó a Bélgica

El encuentro se jugó este sábado y se definió en el último punto en disputa, el dobles mixto, donde Belinda Bencic y Jakub Paul superaron a Elise Mertens y Zizou Bergs por 6-3, 0-6 y 10-5 en el super tie-break, sellando una clasificación histórica para el equipo suizo.

Team Switzerland battle through to reach their first United Cup Final. What a way to do it pic.twitter.com/wCMeS59t22 — United Cup (@UnitedCupTennis) January 10, 2026

Un duelo parejo y disputado en la primera semifinal de la United Cup

La serie comenzó con una nueva actuación destacada de Bencic en el single femenino, y puso en ventaja a Suiza al vencer a Mertens por 6-3, 4-6 y 7-6(0) en un duelo extenso y muy parejo. La suiza, invicta en todo el torneo, volvió a responder en un partido clave y confirmó su enorme presente en este inicio de temporada 2026.