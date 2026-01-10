Inicio Ovación Tenis United Cup
Tenis internacional

La United Cup ya tiene a un finalista: Suiza le ganó a Bélgica

En una de las llaves semifinales de la United Cup el equipo de Suiza se impuso en Sídney a Bélgica por 2 a 1 y espera rival del duelo Estados Unidos- Polonia

Raúl Adriazola
Por Raúl Adriazola [email protected]
Belinda Bencic y Jakub Paul le dieron el punto definitivo en el triunfo de Suiza sobre Bélgica en la semifinal de la United Cup

Belinda Bencic y Jakub Paul le dieron el punto definitivo en el triunfo de Suiza sobre Bélgica en la semifinal de la United Cup

La primer llave semifinal de la United Cup arrojó a Suiza como uno de los finalistas tras el duelo contra Bélgica jugado en la ciudad australiana de Sídney. Los helvéticos se impusieron 2 a 1 con una gran actuación de Belinda Bencic y esperan rival del encuentro entre Estados Unidos y Polonia.

El encuentro se jugó este sábado y se definió en el último punto en disputa, el dobles mixto, donde Belinda Bencic y Jakub Paul superaron a Elise Mertens y Zizou Bergs por 6-3, 0-6 y 10-5 en el super tie-break, sellando una clasificación histórica para el equipo suizo.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/UnitedCupTennis/status/2009879585220067508&partner=&hide_thread=false

Un duelo parejo y disputado en la primera semifinal de la United Cup

La serie comenzó con una nueva actuación destacada de Bencic en el single femenino, y puso en ventaja a Suiza al vencer a Mertens por 6-3, 4-6 y 7-6(0) en un duelo extenso y muy parejo. La suiza, invicta en todo el torneo, volvió a responder en un partido clave y confirmó su enorme presente en este inicio de temporada 2026.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TennisTV/status/2009880754327576714&partner=&hide_thread=false

Bélgica logró empatar la eliminatoria en el segundo punto gracias a la victoria de Zizou Bergs ante Stan Wawrinka. El belga se impuso en un partido de alto nivel por 6-4, 6-7 y 6-4, cortando el intento del experimentado suizo de definir la serie antes del dobles y estirando la definición hasta el tercer y decisivo encuentro.

Con el 1-1 parcial, el dobles mixto definió todo. Allí volvió a aparecer Bencic, quien junto a Paul sostuvo la presión en el super tie-break para darle el triunfo definitivo a Suiza.

Este domingo, el equipo helvético irá por el título frente al ganador de la otra semifinal entre Estados Unidos, campeón defensor, y Polonia, cerrando una campaña inolvidable en la United Cup 2026.

Temas relacionados:

Más sobre Tenis

Más de Sociedad

Más de Ovación

Más de Series y Películas