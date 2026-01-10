La United Cup ya tiene a un finalista: Suiza le ganó a Bélgica

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TennisTV/status/2009880754327576714&partner=&hide_thread=false
Bélgica logró empatar la eliminatoria en el segundo punto gracias a la victoria de Zizou Bergs ante Stan Wawrinka. El belga se impuso en un partido de alto nivel por 6-4, 6-7 y 6-4, cortando el intento del experimentado suizo de definir la serie antes del dobles y estirando la definición hasta el tercer y decisivo encuentro.
Con el 1-1 parcial, el dobles mixto definió todo. Allí volvió a aparecer Bencic, quien junto a Paul sostuvo la presión en el super tie-break para darle el triunfo definitivo a Suiza.
Este domingo, el equipo helvético irá por el título frente al ganador de la otra semifinal entre Estados Unidos, campeón defensor, y Polonia, cerrando una campaña inolvidable en la United Cup 2026.