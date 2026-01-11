La película protagonizada por Lady Gaga y Bradley Cooper fue un éxito en taquilla, además la cinta ganó un Premio Oscar, se trata de Nace una estrella y HBO Max la tiene en su catálogo de películas.
Lady Gaga brilla con la película más apasionante y romántica que ganó un Oscar
La película, que ganó un Oscar por la canción Shallow, aterriza en la app HBO Max para volver a emocionarnos con su historia de amor, fama y música.
La película protagonizada por Lady Gaga y Bradley Cooper fue un éxito en taquilla y, además, marcó un antes y un después en la carrera de ambos artistas: la cantante sorprendió con su talento, y el actor logró consagrarse como director.
El film ganó el Oscar a Mejor canción original por Shallow, y su llegada a la app promete emocionarnos como si fuera la primera vez.
Parte del magnetismo de Nace una estrella radica en la conexión entre sus protagonistas. Lady Gaga, conocida mundialmente por su carrera musical, sorprendió a todos con una interpretación natural y profundamente emotiva. Su papel como Ally Campana la llevó a recibir nominaciones al Oscar y al Globo de Oro como Mejor Actriz.
HBO Max: de qué trata la película Nace una estrella
La película sigue a Ally, una joven que sueña con convertirse en cantante profesional. Su vida cambia por completo cuando conoce a Jackson Maine, un músico consagrado que atraviesa la caída de su carrera, marcado por la soledad y su adicción a las drogas y el alcohol.
Entre ambos surge una gran conexión y una atracción imposible de disimular. Sin embargo, a medida que la trayectoria de nuestra protagonista despega, el mundo de Jackson comienza a desmoronarse.
En este escenario, el éxito de ella se transforma en un espejo doloroso que refleja las frustraciones y los fantasmas del artista. Y lo que empieza como una historia de amor y descubrimiento se convierte en un retrato crudo sobre la fama, la vulnerabilidad y lo que sucede detrás de los reflectores.
HBO Max: elenco de la película Nace una estrella
- Bradley Cooper
- Lady Gaga
- Sam Elliott
- Dave Chappelle
- Andrew Dice Clay
- Eddie Griffin
- Bonnie Somerville