Lady Gaga brilla con la película más apasionante y romántica que ganó un Oscar

El film ganó el Oscar a Mejor canción original por Shallow, y su llegada a la app promete emocionarnos como si fuera la primera vez.

Parte del magnetismo de Nace una estrella radica en la conexión entre sus protagonistas. Lady Gaga, conocida mundialmente por su carrera musical, sorprendió a todos con una interpretación natural y profundamente emotiva. Su papel como Ally Campana la llevó a recibir nominaciones al Oscar y al Globo de Oro como Mejor Actriz.

HBO Max: de qué trata la película Nace una estrella

La película sigue a Ally, una joven que sueña con convertirse en cantante profesional. Su vida cambia por completo cuando conoce a Jackson Maine, un músico consagrado que atraviesa la caída de su carrera, marcado por la soledad y su adicción a las drogas y el alcohol.

nace1 Gran conexión. La que lograron Bradley Cooper -director y actor- y Lady Gaga en Nace una estrella.

Entre ambos surge una gran conexión y una atracción imposible de disimular. Sin embargo, a medida que la trayectoria de nuestra protagonista despega, el mundo de Jackson comienza a desmoronarse.

En este escenario, el éxito de ella se transforma en un espejo doloroso que refleja las frustraciones y los fantasmas del artista. Y lo que empieza como una historia de amor y descubrimiento se convierte en un retrato crudo sobre la fama, la vulnerabilidad y lo que sucede detrás de los reflectores.

HBO Max: elenco de la película Nace una estrella

Bradley Cooper

Lady Gaga

Sam Elliott

Dave Chappelle

Andrew Dice Clay

Eddie Griffin

Bonnie Somerville

Tráiler de la película Nace una estrella