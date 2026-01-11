Dónde ver los Golden Globes 2026: horarios y nominados más importantes

Embed - Nikki Glaser on Instagram: "I’m back for my hosting sequel…The Golden Globes: For Good. LIVE on January 11 on @cbstv and @paramountplus!" View this post on Instagram

En cuanto a la transmisión, la misma podrá verse en varios países de América Latina llegará gracias a la señal de TNT, canal que los usuarios pueden encontrar en DGO o en su servicio favorito de televisión de paga.

Quienes quieran ver la ceremonia a través del streaming, también estará disponible en HBO Max. Una vez finalizada la gala, el evento completo quedará disponible en esta plataforma durante dos semanas.

Golden Globes: ¿qué producciones arrasan con las nominaciones?

La película más nominada es "Una batalla tras otra" del director Paul Thomas Anderson (se puede ver en HBO Max), la cual lidera con nueve candidaturas, incluyendo mejor comedia o musical y nominaciones actorales para Leonardo DiCaprio y Chase Infiniti.

Le siguen otras producciones como "Valor sentimental" con ocho nominaciones y "Pecadores" con siete. En las categorías de drama también destacan títulos como "Hamnet" de Chloé Zhao, "Fue solo un accidente", "Frankenstein" de Guillermo del Toro y la película brasileña "El agente secreto" protagonizada por Wagner Moura que también está nominado a Mejor Actor. En comedia o musical, compiten además "Marty Supreme" protagonizada por Timotheé Chalamet, "Bugonia", "Blue Moon", "No Other Choice" y "Nouvelle Vague".

En cuanto a las series, vuelve a liderar el ranking de nominaciones "The White Lotus" (tercera temporada), mientras que "Adolescencia" suma cinco; otras producciones como "Only Murders in the Building" y "Severance" obtienen cuatro cada una.