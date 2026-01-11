La temporada de entrega de premios en Hollywood ya comenzó y esta noche le toca el turno a los Golden Globes (también conocidos en español como Globos de Oro). En este caso, quienes votan son un selecto grupo de periodistas internacionales independientes.
Dónde ver los Golden Globes 2026: horarios y nominados más importantes
La ceremonia contará nuevamente con la conducción de Nikki Glaser, comediante y actriz estadounidense.
Se trata de la 83ª edición de los Golden Globes y su gala reunirá a las principales figuras de la industria. El evento, que se realizará en el Beverly Hilton Hotel, en Beverly Hills, California podrá verse en vivo tanto en Estados Unidos como en América Latina.
¿A qué hora comienzan los Golden Globes y dónde verlos?
En Estados Unidos, la ceremonia se transmitirá en vivo por CBS entre las 20:00 y las 23:00 p.m. (hora del Este). A continuación puedes ver los horarios para Latinoamérica. En Argentina, la ceremonia podrá verse a partir de las 22 horas.
En cuanto a la transmisión, la misma podrá verse en varios países de América Latina llegará gracias a la señal de TNT, canal que los usuarios pueden encontrar en DGO o en su servicio favorito de televisión de paga.
Quienes quieran ver la ceremonia a través del streaming, también estará disponible en HBO Max. Una vez finalizada la gala, el evento completo quedará disponible en esta plataforma durante dos semanas.
Golden Globes: ¿qué producciones arrasan con las nominaciones?
La película más nominada es "Una batalla tras otra" del director Paul Thomas Anderson (se puede ver en HBO Max), la cual lidera con nueve candidaturas, incluyendo mejor comedia o musical y nominaciones actorales para Leonardo DiCaprio y Chase Infiniti.
Le siguen otras producciones como "Valor sentimental" con ocho nominaciones y "Pecadores" con siete. En las categorías de drama también destacan títulos como "Hamnet" de Chloé Zhao, "Fue solo un accidente", "Frankenstein" de Guillermo del Toro y la película brasileña "El agente secreto" protagonizada por Wagner Moura que también está nominado a Mejor Actor. En comedia o musical, compiten además "Marty Supreme" protagonizada por Timotheé Chalamet, "Bugonia", "Blue Moon", "No Other Choice" y "Nouvelle Vague".
En cuanto a las series, vuelve a liderar el ranking de nominaciones "The White Lotus" (tercera temporada), mientras que "Adolescencia" suma cinco; otras producciones como "Only Murders in the Building" y "Severance" obtienen cuatro cada una.