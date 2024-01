Alfombra roja de los Golden Globes 2024: los mejores looks

La actriz y escritora estadounidense Quinta Brunson asistió a los Golden Globes luciendo un vestido en color champagne con escote cruzado.

Golden Globes Quinta Brunson.jpg Quinta Brunson.

Uno de los primeros en arribar a la alfombra roja de los Golden Globes fue el actor Justin Hartley, recordado por su papel de Kevin Pearson en la serie "This is Us". El actor eligió lucir un traje en color chocolate.

Golden Globes Justin Hartley.jpg Justin Hartley.

La alemana Sandra Hüller, nominada a mejor actriz en la categoría drama por su trabajo en la película "Anatomía de una caída" decidió lucir un vestido verde creado por ella misma y confeccionado por la firma francesa Louis Vuitton.

Golden Globes Sandra Huller.jpg Sandra Hüller

Otro de los actores que se hizo presente en la premiación número 81 de los Golden Globes fue Jonathan Bailey, conocido por su trabajo en series como "Bridgerton" o "Fellow Travelers". Bailey eligió un look total white.

Golden Globes Jonathan Bailey.jpg Jonathan Bailey.

La icónica Selena Gomez eligió un vestido rojo con moños negros en la zona del escote. La actriz está nominada por su trabajo en la serie de comedia "Only Murders in the Building".

Golden Globes Selena Gomez.jpg Selena Gomez.

La argentina Camila Morrone asistió a la entrega de los Golden Globes luciendo en color crudo con escote strapless. El cabello lo llevó suelto y con ondas.

Golden Globes Camila Morrone.jpg Camila Morrone.

El actor irlandés Barry Keoghan, protagonista de la película éxito de Amazon Prime Video "Saltburn", eligió un traje con estampado a cuadros en colores rojo y negro de la firma Louis Vuitton.

Golden Globes Barry Keoghan.jpg Barry Keoghan.

Una de las estrellas más esperadas de la noche fue Margot Robbie, protagonista de "Barbie", quien decidió hacerle homenaje al personaje de la muñeca de Mattel al lucir un vestido idéntico al de la Barbie Superstar de 1977.

Golden Globes Margot Robbie.jpg Margot Robbie.

La Reina indiscutida de Hollywood, Meryl Streep, asistió a los Golden Globes luciendo un conjunto de falda y blazer con brillos, los cuales combinó con una camisa blanca. Streep está nominada por su trabajo en la serie "Only Murders in the Building".

Golden Globes Meryl Streep.jpg Meryl Streep.

Al final de la alfombra roja llegó la cantante Taylor Swift, quien lució un vestido verde manzana metalizado.