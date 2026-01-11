Una mujer y una niña murieron en un accidente en la Ruta 40 sobre Malargüe

accidente de transito en malargue Así quedó la camioneta, donde fallecieron una mujer y una niña.

La camioneta quedó debajo del puente tras el impacto en la Ruta 40

Según la versión oficial del Ministerio de Seguridad, ambos vehículos circulaban en dirección norte por Ruta 40 hacia la ciudad de San Rafael, cuando por motivos que son tema de investigación se produjo el accidente. Por el choque, la camioneta quedó debajo del Puente del Matadero.

Dos de las ocupantes de la camioneta, una mujer de 36 años identificada como Vilma Guanco y una niña, fallecieron en el lugar. En ese mismo rodado viajaba un joven de entre 16 y 17 años, quien se encuentra en muy grave estado de salud y fue trasladado al Hospital Central.

El conductor de la camioneta quedó internado en terapia intensiva del Hospital Malargüe.

Las ocupantes del Palio sufrieron politraumatismos leves

Por otra parte, los ocupantes del Palio -la conductora y dos niñas de 10 y 7 años- sufrieron politraumatismos leves. Las tres fueron trasladadas al hospital local en un vehículo particular para recibir atención médica. La mujer que conducía el Palio arrojó resultado negativo de alcoholemia.

Otro accidente pero en Maipú

Un joven de 26 años fue internado en grave estado de salud luego de impactar su vehículo contra un árbol en solitario en Carril Rodríguez Peña y Urquiza, de Maipú, a las 7 de la mañana.

La versión oficial del accidente relató que el hombre circulaba por carril Rodríguez Peña con dirección de oeste a este y por razones que aún investigan perdió el dominio del rodado, se cruzó de carril e impactó contra un árbol en solitario.

Accidente en maipu El vehículo se incendió luego de impactar contra el árbol.

El vehículo comenzó a incendiarse, por lo que personas que estaban en el lugar ayudaron a rescatar al conductor del rodado.

En el lugar del accidente trabajaron policías, tránsito municipal y Bomberos Voluntarios de Maipú que sofocaron el fuego, con afectaciones parciales en el motor y habitáculo.

Médicos del SEC asistieron al conductor de politraumatismo grave por accidente vial, con pérdida de conocimiento siendo trasladado al Hospital Central.