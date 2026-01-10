Un hombre murió en un accidente tras volcar en la ruta 143 en el límite entre San Rafael y Alvear

Un hombre falleció este viernes en el límite entre San Rafael y General Alvear después de protagonizar un violento accidente en la Ruta Nacional 143, a la altura del kilómetro 314, donde volcó en solitario. Las causas del siniestro aún se desconocen y son investigadas por las autoridades judiciales.
La víctima fatal fue identificada como Anselmo Daniel Farías, quien tenía 29 años. El trágico hecho ocurrió aproximadamente a las 19.50 del viernes.
Según la información policial, Farías circulaba a bordo de un Volkswagen Suran en dirección sur-norte por la mencionada ruta cuando, por motivos que todavía se intentan establecer, perdió el dominio del rodado.
El vehículo volcó sobre el lateral este de la calzada, dando varios tumbos hasta quedar con las 4 ruedas hacia arriba y el frente orientado hacia el sur.
Producto del fuerte impacto, el conductor fue despedido del habitáculo, quedando sin vida a unos 20 metros del lugar del accidente. Personal de la Comisaría 14 intervino en el hecho y la investigación para determinar las causas del fatal accidente quedó bajo su jurisdicción.