Un hombre murió en un accidente tras volcar en la ruta 143 en el límite entre San Rafael y Alvear

La víctima fatal fue identificada como Anselmo Daniel Farías, quien tenía 29 años. El trágico hecho ocurrió aproximadamente a las 19.50 del viernes.

Según la información policial, Farías circulaba a bordo de un Volkswagen Suran en dirección sur-norte por la mencionada ruta cuando, por motivos que todavía se intentan establecer, perdió el dominio del rodado.