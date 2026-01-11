Colonias sin pileta: el verano alternativo que proponen municipios del Gran Mendoza para niños y adolescentes

Talleres de verano en museos de la Ciudad de Mendoza Dos museos de la Ciudad de Mendoza planificaron sus propias escuelas de verano sin pileta ni chapuzones. Foto: Gentileza Municipalidad de la Ciudad de Mendoza

Lejos de improvisar, estas colonias sin agua se sostienen en equipos de docentes, artistas, investigadores y gestores culturales que conciben el juego como herramienta pedagógica y al arte como experiencia colectiva.

Ciudad de Mendoza, Guaymallén y Godoy Cruz encabezan este mapa de iniciativas que consolidan un nuevo paradigma: el de unas vacaciones donde el disfrute pasa por crear, imaginar, investigar y compartir.

Los museos se transforman en colonias culturales

La capital mendocina lidera esta experiencia con una fuerte apuesta desde sus museos. Tanto el Museo Municipal de Arte Moderno de Mendoza (MMAMM) como el Museo del Área Fundacional (MAF) desarrollan escuelas de verano gratuitas que combinan arte, historia, literatura, diseño y arqueología, consolidando al museo como un espacio vivo y participativo.

En su segunda edición, el programa “Flota flota en lo pandito” del MMAMM ofrece talleres semanales para niñas, niños y adolescentes de 6 a 17 años.

Artes visuales, papel reciclado, pintura experimental, haikus, fanzines, diseño de juegos y moda forman parte de una propuesta lúdica y contemporánea que se desarrolla durante enero y febrero en el subsuelo de la plaza Independencia. Tuvo gran repercusión y alta demanda en su debut el verano pasado.

Mundo Random, muestra de arte infantil en el Museo Municipal de Arte Moderno Mendoza (MMAMM) El MMAMM abre este mes la segunda edición de su programa de verano para niños y adolescentes. Foto: Gentileza Municipalidad de la Ciudad de Mendoza

Y la convocatoria no para de crecer en este "club creativo" de verano ya que la mayoría de los talleres -que inician el lunes 20 y se mantienen hasta fines de febrero- agotaron sus cupos.

Las inscripciones a los seis talleres del programa "Flota Flota" del MMAMM son online y no tienen costo. Las actividades infantiles ya están cubiertas en su capacidad de asistentes, mientras que las tres propuestas de verano para adolescentes (uno de experimentación visual, otro de fanzines y haikus y el de experiencias creativas con papel reciclado) todavía no se agotan. Toda la información se encuentra en el Instagram del museo de la Ciudad de Mendoza o linkeando aquí.

Club Creativo de Verano Flota Flota en el MMAMM - programa de talleres artísticos

"Explora MAF": una escuela de verano llena de historia y arqueología

Por primera vez, el Museo del Área Fundacional lanza “Explora MAF – Verano 2026”, una escuela de verano cultural que invita a descubrir el pasado mendocino a partir de experiencias participativas.

Arqueojuegos, talleres históricos, actividades de lectura, fotografía, música y recorridos guiados convierten al patrimonio de la Ciudad de Mendoza en una alternativa en vacaciones que acerca a las infancias a la historia viva y al mundo de la arqueología.

Motivado por el éxito del "Flota Flota" del MMAMM, el MAF (Museo del Área Fundacional, ubicado en la plaza Pedro del Castillo) combina en su programa de verano talleres y encuentros lúdicos así como propuestas museográficas interactivas y funciones de teatro que invitan a conocer el pasado para comprender el presente de la Ciudad.

Museos de la Ciudad hacen sus propias colonias de verano - sala didáctica del Museo del Área Fundacional (MAF) Las infancias también pueden disfrutar de la escuela de verano "Explora MAF" del Museo del Área Fundacional. Foto: Gentileza Municipalidad de la Ciudad de Mendoza

Excepto las funciones de la obra de teatro “Huellas”, el resto de las actividades de la colonia de verano del MAF es con acceso sin costo. Inician el martes 13 y se extienden hasta el último sábado de febrero. Inscripción e información detallada al mail [email protected] o al WhatsApp 2615416195.

El Museo del Área Fundacional luce totalmente renovado y el año pasado incorporó una sala didáctica para bebés e infancias que lo visitan.

Verano musical en la Escuela de Rock de Guaymallén

La Municipalidad de Guaymallén suma su propuesta de escuela de verano artística desde la Escuela de Rock Mario Mátar.

Los talleres gratuitos en vacaciones están destinados a adolescentes mayores de 14 años, sean alumnos de la institución como público en general, jóvenes músicos y estudiantes interesados en seguir formándose y explorando nuevas herramientas musicales durante el verano.

Percusión, técnica vocal, grabación, improvisación, jazz, blues y salud auditiva forman parte de un ciclo intensivo de formación musical que se dicta durante este mes en la sede ubicada en el Espacio Julio Le Parc (Mitre y Godoy Cruz).

Edificio galpón de la Escuela de Rock Mario Mátar de Guaymallén Desde septiembre del año pasado, la Escuela de Rock de Guaymallén tiene edificio propio ubicado en uno de los galpones del Le Parc. Foto: Gentileza Municipalidad de Guaymallén

Cada encuentro tiene una duración de tres horas y todos están a cargo de docentes especializados. Las inscripciones se realizan ingresando a este enlace.

La apertura de la Escuela de Rock de Guaymallén en temporada de verano se da gracias a que después de 12 años funcionando en sedes alquiladas y espacios prestados, desde el año pasado tiene edificio propio, ubicado en un galpón frente al Le Parc, que está acondicionado con aulas, equipamiento, instalaciones eléctricas e iluminación y un auditorio con sonido y luces de escenario que permite ensayos y conciertos abiertos al público.

La lectura también tiene su lugar en las vacaciones en Guaymallén

En su 20° aniversario de fundación, la asociación Edelij (Espacio de Literatura Infantil y Juvenil) mantiene sus puertas abiertas estas vacaciones para los pequeños amantes de los libros.

Sus talleres de lecturas, encuentros y experiencias que dejan huellas entre cada página se despliegan para niños y niñas mayores de 4 años como un libro abierto que se comparte durante el verano en su sede ubicada en Guaymallén (Patricias Mendocinas 1640).

Talleres de literatura infantil - niños leyendo en verano - lectura Un espacio de diversión entre libros pueden encontrar los niños en Edelij durante estas vacaciones. Foto: Gentileza NA

En la biblioteca de Edelij -que funciona como librería también- se ofrecen diferentes actividades literarias, en horario de 9 a 13, de lunes a viernes. Y en verano proponen a las infancias llevarse el doble de libros por préstamo.

Actividades recreativas a través de la literatura, ciclos de cine, juegos, deportes y diversión al aire libre forman parte del programa de Edelij. Para acceder a sus propuestas se debe abonar una cuota social que no supera los $10.000 mensuales.

En Godoy Cruz abre una escuela de verano artística

En Godoy Cruz, el Espacio de Arte Conexión impulsa la quinta temporada de su escuela de verano artística, destinada a niñas y niños de 3 a 12 años.

Danza, teatro, artes visuales, educación física, acrobacia y jornadas especiales de recreación conforman una propuesta integral que se extiende hasta el 12 de febrero, con turnos mañana y tarde y una fuerte impronta lúdica y expresiva.

Con estas iniciativas, Mendoza amplía el concepto de colonia de verano y confirma que, sin pileta, también hay vacaciones: ahora atravesadas por el arte, la cultura y la imaginación.