Gracias a una original colonia de verano niños entraron por primera vez a un museo

Colonia de vacaciones artística en el MMAMM.jpeg Los niños dibujan, escriben y pintan en esta colonia de verano que se da en el museo. Foto: Gentileza Municipalidad de la Ciudad de Mendoza

Así lo vivió Donato, quien asistió junto a su hermano Valentino (10) a uno de los talleres que integra el programa Flota Flota en lo Pandito de la Municipalidad capitalina. "Me pareció re lindo todo, el personal me trató muy bien, me ayudó y aprendí mucho", resumió su vivencia en un taller de dibujo y escritura que lo llevó a hacer su primera recorrida por un museo.

Este Club Creativo de Verano se desarrolla hasta fines de febrero y abarca encuentros de pintura, dibujo, letras, danza y teatro. De acceso gratuito, hay un cupo limitado por taller ya que los espacios son reducidos y además les brindan todas las herramientas para que realicen sus producciones artísticas. Las inscripciones se hacen a través del sitio Entrada Web.

Con esta colonia de verano, los chicos también conocen un museo

Docente de escuela primaria, Florencia López cuenta que su hija Clara Álvarez de 10 años muestra habilidades para las artes y asiste durante el año a la Escuela Artística Vocacional "Florentino Olivan".

"Está buenísimo que haya actividades así sin costo y con materiales a disposición de los niños y las niñas, se nos complica estar pagando talleres todo el tiempo y no todas las familias podemos salir de vacaciones", afirma Florencia y comenta que no es la primera vez que Clara participa de un taller en el Museo de Arte Moderno, ubicado en el subsuelo de la plaza Independencia.

Clara asiste a la colonia de verano del MMAMM con su amiga Mía. Se anotaron en "El sonido y la forma del lenguaje de los animales", donde aprendieron de cerámica y crearon figuras con arcilla. También juntas hacen el taller "Mi primer cuadro botánico" que comenzó esta semana.

Clara y su producción en arcilla realizada en el taller de la colonia de verano del MMAMM.jpeg Una figura en arcilla creada por Clara (10) en uno de los talleres de la colonia de verano artística. Foto: Gentileza Florencia López

Para Cecilia Sfreddo, la mamá de Valentino y Donato Tántera, esta propuesta en el museo "nos cambia la perspectiva del museo como algo cerrado, se abre a los chicos para que puedan vivir el arte desde su lugar y como quieran experimentarlo".

Cecilia ve la felicidad de sus hijos y agradece porque el más "peque" de ellos haya visitado por primera vez un museo. "Les hicieron un recorrido por la muestra que está ahora, acercándolos a un mundo desconocido por ellos", dice la mamá que es profesora de Historia y ceramista "amateur", aclara.

En lugar de toallones y mallas húmedas, los chicos llegan a casa con sus producciones artísticas, sean dibujos, cuadros, narraciones, pequeñas esculturas, máscaras de títeres o simplemente con cuerpo y mente en movimiento después de haber jugado a ser artistas.

Una colonia de verano para jugar con el arte de las emociones

Los talleristas de este programa de la Ciudad de Mendoza coinciden en que el perfil de los niños -que van de 8 a 12 años- es variado.

"Lo más lindo es que se da en un contexto de juego, de creatividad en relación al arte, porque quizás las colonias de verano están pensadas más para la recreación y el deporte; el enfoque acá es que los niños puedan conectarse y vincularse con el arte de la misma forma, recreativamente, pero adquiriendo contenidos también, trabajando lo físico y lo emocional", opina Cecilia Gil, bailarina a cargo del primer taller que tuvo Flota Flota este mes.

Cecilia Gil resalta que a su taller asistieron "niños que no habían ido nunca a un museo". Justamente, iniciativas como esta brindan la posibilidad a las infancias de "animarse a probar otro tipo de experiencias para en un futuro decidir o no dedicarse a esto, los enriquece en su formación", sostiene la mamá de los hermanos Tántera.

Los hermanos Valentino y Donato Tántera en la colonia de verano del MMAMM.jpeg Valentino y Donato Tántera conocieron el museo gracias a este ciclo de vacaciones municipal. Foto: Gentileza Cecilia Sfreddo

Vecinos de la Ciudad de Mendoza, los Tántera se hicieron nuevos amigos e incursionaron en nuevas formas de expresión artística gracias a este programa de vacaciones. "Hice un mataco bola y aprendí mucho sobre animales autóctonos", comenta entusiasmado el pequeño Valentino.

Durante enero, esta colonia se zambulle en las instalaciones del Museo de Arte Moderno, su anexo en el Parque Central y la biblioteca municipal que está en el MMAMM de plaza Independencia. Para febrero las vacaciones se refrescan con el arte escénico en el Teatro Quintanilla.

El museo como refugio para el calor y para jugar con el arte

Papeles, colores y pinturas abundan por estos días en la Biblioteca Ricardo Tudela, ubicada dentro del Museo de Arte Moderno en la plaza Independencia. Es que la artista y profesora de Artes Visuales Amira Yurie ofrece una divertida actividad en este club creativo para las infancias.

Con su taller "Cartas de amor a paisajes", Yurie propone una búsqueda de lugares que habitamos y otros imaginarios para experimentar la relación entre la escritura y el dibujo. "Vamos a inspirarnos en distintos espacios cotidianos o imaginarios para construir nuevos paisajes, expresar las emociones y materializar las ideas", explica la artista.

Y alienta a los chicos a participar porque "el museo es un refugio muy lindo para el calor mendocino".

Amira Yurie colonia de verano artistica.jpeg En uno de los talleres de esta colonia de verano los chicos escriben cartas de amor dedicadas a un paisaje. Foto: Gentileza Amira Yurie

De este modo, el arte se inspira en otras disciplinas como la botánica. Y el museo de Capital se convierte en una sala de experimentos para soltar la imaginación de los niños.

Cecilia Bruni es bióloga, además de ceramista y música. A través de su proyecto Melipal, los chicos juegan con el arte, aprendiendo a crear formas y sonidos de la naturaleza.

La artista es nacida en Río Negro y radicada en Mendoza hace 6 años. Utilizando arcillas de nuestra región, Cecilia quiere generar "una experiencia cerámica que ponga en valor lo local".

Cecilia Bruni Melipal artista ceramista y bióloga.jpg Cecilia Bruni propone integrar el arte y la naturaleza en esta creativa colonia de verano. Foto: Gentileza Cecilia Bruni

Para ello recurre "a pequeños datos muy generales para que puedan hacerse una idea de cómo las especies, sobre todo mamíferos y las especies de aves, han ido generando cambios evolutivos para poder adaptarse a los lugares que habitan".

Su taller en el museo, "El sonido y la forma, el lenguaje de los animales", se desarrolló hace unos días y los niños en vacaciones aprendieron sobre "el lenguaje de los sonidos orientado a las aves, con la construcción de instrumentos aerófonos e instrumentos escultóricos con formas de aves autóctonas".

La naturaleza presente en esta colonia de verano artística

Después de haber pasado por el Anexo del MMAMM, la última semana de enero llegó al museo "Mi primer cuadro botánico", a cargo de la artista visual y docente Karen Elizondo.

En este taller los chicos exploraron las artes visuales desde el universo de la naturaleza. "Crearemos obras que reflejan la conexión entre las artes visuales y el mundo vegetal, estimulando la observación y la experimentación de lo natural a partir de la curiosidad", anticipaba Karen.

La artista tiene un emprendimiento de producción y venta de macetas, al que bautizó como Akwa, y a partir de allí surge esta iniciativa para el programa Flota Flota en lo Pandito de la Ciudad de Mendoza.

Taller Mi Cuadro Botanico en el MMAMM colonia de vacaciones.jpeg El arte y la botánica se unen en estas vacaciones en el museo. Foto: Gentileza Municipalidad de la Ciudad de Mendoza

Su objetivo es "desarrollar empatía y respeto por el medio ambiente" a través de obras artísticas. Así entonces, Karen dio una bitácora a los niños para que ellos mismos investiguen y aprendan cómo cuidar una planta al tiempo que lo expresen en un cuadro.

Es el turno de los títeres en la colonia de verano

Esta escuela de verano artística de la Ciudad de Mendoza en febrero se refresca en un mar de muñecos e historias mínimas.

El Teatro Quintanilla y la biblioteca municipal ubicada en ese complejo cultural de la plaza Independencia se abren a las aventuras titiriteras para que los chicos ingresen a ese mundo, no como simples espectadores sino como artífices de una obra escénica.

El dramaturgo y docente Mau Funes pensó en compartir su experiencia con las cajitas Lambe Lambe y animar a las infancias a producir teatro de títeres.

Cajita Lambe Lambe escuela de títeres en el museo.JPG En esta escuela de verano artística los chicos aprenden a crear sus cajitas Lambe Lambe. Foto: Gentileza Mau Funes

El teatro Lambe Lambe abarca obras de corta duración que se desarrollan adentro de una caja. Mau Funes buscará que en estas vacaciones en el museo "los niños puedan construir títeres y a la vez puedan hacer las cajitas Lambe Lambe".

Será una especie de "escuela de titiriteros", anticipa porque la actividad es grupal y abarca todo lo que demanda crear una obra de títeres: la dramaturgia, la confección y el manejo de los títeres, la escenografía. Y al tratarse de obras breves, "uno practica mucho la manipulación de los títeres", destaca.

Para Mau Funes, "hay algo diferente en esta colonia de verano que pasa por la creatividad; hay niños que no necesariamente conectan con la pileta o el deporte sino con actividades lúdicas más artísticas que acá experimentarán en un museo, con todo lo que eso significa".

Esta construcción de títeres irá de la mano de otro taller que forma parte de Flota Flota en lo Pandito. Se trata del "Teatro de máscaras monstruosas" que dictará María José Concati en el Quintanilla.

La docente y actriz anuncia que se trabajará "con la plástica y el movimiento de forma integrada". Y se entusiasma al encarar el desafío de que los chicos creen "máscaras simples pero a la vez con un diseño teatral para ese personaje que ellos construyan y que lo puedan llevar a la escena".

Mascaras monstruosas de María José Concati.jpeg Las "máscaras monstruosas" de María José Concati se prenden a esta escuela de verano de Ciudad. Foto: Gentileza María José Concati

La invitación está hecha. Este novedoso tren de vacaciones ya está en marcha, con paradas en diferentes estaciones artísticas a las que todavía se pueden subir los niños.

Al ser el cupo limitado, desde el municipio de Capital piden que la inscripción online (mediante el sitio Entrada Web) a cualquiera de los talleres de esta colonia de verano artística se efectivice para no desaprovechar lugares.