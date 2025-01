En medio de las vacaciones, alumnos del colegio Edison se preparan para el Mundial de Robótica

También lo integran los estudiantes Felipe Cicchinelli, Ramiro Solá, Joaquín Figueroa, Alejandro Castro, Nicolás Videla, Luca Quevedo, Evangelina Centre, Yamil Hadid, Gabriel Viotti, Lucas Rodríguez Trad, Santiago Burini y Danilo Michel. Sus mentores de la escuela son Ramiro Bianchini, Melanie Martínez, Valentín Panonto y Emiliano Mirábile, y, por los ITU, Diego Avila, Isaac Da Rosa, Bruno Redolfi y Macarena Suárez.

mundial de robótica3.jpg Son 25 alumnos del Colegio Tomás Alva Edison que trabajan en pleno verano.

Cada día, los jóvenes se reúnen de 8 a 13 en las instalaciones del Colegio Tomás Alva Edison junto a profesores y expertos que los asesoran, con el objetivo de diseñar un robot que cumpla con el tema propuesto por FIRST para la competencia de este año: Reefscape. Inspirados en el océano y sus diversos ecosistemas, el robot debe ser capaz de recolecta algas y sembrar algas en un arrecife.

Julián y toda su expectativa puesta en triunfar

Julián Brezo tiene 16 años y es uno de los alumnos de la escuela Tomás Alva Edison que está entusiasmado y con toda la expectativa por llegar al objetivo final.

"Estamos muy confiados y armando el prototipo con lo que tenemos, siempre tratando de poder ver la mejor forma de armar el robot y que sea rentable. Estamos también en busca de sponsors, buscando lugares donde poder conseguir materiales y elementos que nos ayuden a armarlo", sostuvo, en diálogo con Diario UNO.

De lunes a sábado, de 9 a 13, Julián le pone el cuerpo al proyecto junto con los equipos de mecánica, comunicación, diseño 3D y programación.

"Yo estoy en mecánica y nos dedicamos, básicamente, a armar todo el robot. Vamos a hacer toda la parte mecánica con engranajes. Luego Diseño 3D se pondrán a modelar con la ayuda de aplicaciones y así, sucesivamente, cada sector pondrá en marcha su iniciativa", subrayó el alumno.

Para Julián todo este trabajo no implicó sacrificio. "Fue un esfuerzo para llevar a cabo esta competencia. No lo veo como dejar las vacaciones, sino que me ayuda a no estar aburrido", manifestó.

La temática del robot estará orientada en extraer las algas del mar y colocar corales, plantarlos en los arrecifes y así poder como solucionar la problemática. "Tenemos que pasar por varias instancias pero me tengo mucha fe", dijo.

Más de mil robots

En el clasificatorio participarán cerca de 1.000 robots de todo el mundo, pero sólo 10 de ellos llegarán a la ronda final que se desarrollará del 16 al 19 de abril en Houston, Texas, Estados Unidos, y en la que deberán enfrentarse a otros 600 equipos de cerca de 200 países.

“Nos llena de orgullo el compromiso de nuestros estudiantes y sus mentores, quienes siguen dedicando sus vacaciones a trabajar arduamente para representar a la provincia en el Mundial de Robótica FIRST Global. Este esfuerzo se ve reforzado gracias a un convenio con el ITU, que tiene como objetivo impulsar la formación en robótica y programación”, afirmó Graciela Bertancud, presidenta de la Fundación Tomás Alva Edison.

mundial de robórica4.jpg Los alumnos preparan su robot para competir en el Mundial, a pesar de estar de vacaciones.

“Para lograr este objetivo, necesitamos el apoyo de la comunidad empresarial y del gobierno con el fin de visibilizar el talento local y fomentar el desarrollo tecnológico en Mendoza, consolidando a la provincia como un lugar próspero para la industria de la robótica y la programación”, agregó.

Bertancud celebró que frente a tantas malas noticias un grupo de jóvenes esté abocado a un trabajo en equipo. "Necesitamos ayuda para llegar a Brasil y, eventualmente, a Estados Unidos", opinó.

Cómo ayudarlos

Aunque ya recibieron ayuda de las empresas Entradaweb, Somos Corpora y Tercer Mundo, el equipo mendocino continúa en busca de colaboración.

Además del aporte económico para costea pasajes, alojamiento y comidas, requieren materiales para la construcción del robot tales como aluminio endurecido, rodamientos, motores, cables, gomas, bulonería y policarbonatos.

Los interesados en ser parte de este desafío aportando algo para que se concrete, pueden contactarse directamente con Graciela Bertancud al email: [email protected].