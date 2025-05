Efemérides del 30 de mayo: qué hechos marcaron al mundo y revolucionaron su historia

Efemérides del 30 de mayo (1).jpg Cristóbal Colón inició su tercer viaje hacia el continente americano

1516: Carlos I fue proclamado heredero del trono de España en Aragón tras la muerte de su abuelo Fernando el Católico.

1574: En Uruguay, el adelantado Juan Ortiz de Zárate fundó la ciudad de San Salvador, hoy conocida como Dolores.

1588: La Armada Invencible española zarpó de Lisboa hacia el canal de la Mancha, donde sería derrotada por la flota inglesa.

1814: Durante las Guerras Napoleónicas, se firmó el primer Tratado de París, permitiendo a Francia conservar las fronteras de 1792.

1815: José Gaspar Rodríguez de Francia se proclamó dictador perpetuo y jefe de la Iglesia de Paraguay.

1911: Se celebró la primera edición de las 500 Millas de Indianápolis, una de las competiciones más célebres del automovilismo.

1925: El ingeniero Dick Drew patentó la cinta adhesiva, conocida como cinta "scotch", en Estados Unidos.

Efemérides del 30 de mayo (2).jpg Dick Drew patentó la cinta adhesiva, conocida como cinta "scotch", en Estados Unidos.

1934: Se firmó un tratado entre Estados Unidos y Cuba, que incluyó la abolición de la Enmienda Platt y otorgó la independencia total a la isla.

1942: La Real Fuerza Aérea británica (RAF) llevó a cabo un ataque aéreo masivo sobre la ciudad alemana de Colonia durante la Segunda Guerra Mundial.

1991: Freddie Mercury, vocalista de Queen, grabó su último videoclip, "These Are the Days of Our Lives", en el que ya se encontraba visiblemente afectado por el sida.

Conmemoraciones internacionales

Día Mundial de la Esclerosis Múltiple: Establecido en 2009 por la Federación Internacional de Esclerosis Múltiple, este día busca aumentar la concienciación sobre la enfermedad y fortalecer la solidaridad entre la comunidad afectada.

Efemérides del 30 de mayo (3).jpg

Día Internacional de la Papa: Proclamado por la Asamblea General de las Naciones Unidas en 2023, este día celebra la importancia de la papa en la seguridad alimentaria y el desarrollo rural.

Día Nacional de la Donación de Órganos en Argentina: Establecido en 1997 por el Instituto Nacional Central Único Coordinador de Ablación e Implante (Incucai), este día promueve la concienciación sobre la importancia de la donación para salvar vidas.

En 1919 se fundó la revista deportiva argentina El Gráfico, una de las publicaciones más antiguas y prestigiosas del país.

En 1964 la banda británica The Rolling Stones publicó su primer álbum, England's Newest Hitmakers, marcando el inicio de una exitosa carrera musical.

Efemérides del 30 de mayo (4).jpg

1778: Falleció en París el filósofo y escritor francés Voltaire, una de las figuras más destacadas de la Ilustración.

1959: Murió en Buenos Aires el escritor y ensayista argentino Raúl Scalabrini Ortiz, conocido por su defensa de la soberanía nacional y su crítica al imperialismo.