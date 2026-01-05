Vacaciones en la Ciudad: las mejores cinco piletas para disfrutar el verano en familia.

En estos complejos muy amplios y cómodos se puede nadar y aliviar el calor. Muchas de estas piletas forman parte de polideportivos con espacios verdes, sanitarios con duchas y propuestas recreativas, convirtiéndolas en una opción ideal para pasar el día en familia o con amigos.

Las mejores piletas en Buenos Aires

Parque Norte

Este en clásico porteño con más de cinco piletas, toboganes y áreas infantiles, ideal para disfrutar en familia y con beneficios par afiliados del Sindicato de Empleados de Comercio.

Calor verano Norte

Se trata de un predio muy amplio, con varias piletas y cuenta con instalaciones modernas, juegos infantiles, canchas de fútbol, tenis y pádel, además de extensos espacios verdes ideales para un día de picnic y una siesta en el agua.

Horario: todos los días, de 9 a 20.

Dirección: Avenida. Cantilo y Guiraldes, Núñez.

Open Park Land

Este parque en la zona oeste del AMBA ,ofrece cinco piletas y toboganes para todas las edades. También hay canchas de fútbol, fútbol playa y beach vóley. Una opción importante es que el visitante puede llevar su propia comida, hacer picnic y disfrutar de las parrillas que dispone.

Horario: todos los días de 10 a 20.

Dirección: Rincón 3170, San Justo.

Calor verano open

Polideportivo Parque Chacabuco

Este complejo comprende un amplio espacio público ideal para toda la familia, con piletas descubiertas, áreas de sombra y sectores cómodos para descansar, una opción perfecta para disfrutar del verano en plena Ciudad de Buenos Aires.

Además de refrescarse en sus piletas, los visitantes pueden disfrutar de clases gratuitas de natación y actividades recreativas organizadas por el propio parque.

Horario: lunes a viernes de 12 a 19. Sábados y domingos de 10 a 19.

Dirección: Avenida Eva Perón 1410, Parque Chacabuco.

Club Ferro Carril Oeste

Un clásico del barrio de Caballito: su pileta olímpica al aire libre atrae a los amantes de la natación, en un entorno verde ideal para desconectarse del ruido de la ciudad junto a la familia.

Allí, pueden adquirir bonos diarios, quincenales, mensuales o por toda la temporada y tienen facilidades de pago.

Horario: Lunes a domingo, de 9 a 20.

Dónde: Av. Avellaneda 1240, Caballito.

Parque Sarmiento

Este parque ofrece amplias piletas al aire libre y canchas de fútbol y básquet, perfectas para combinar un día de pileta con otras actividades deportivas.

Calor verano piletas

El parque cuenta además con áreas verdes y espacios de picnic, ideales para quienes desean llevar su comida y disfrutar de un día completo junto a la familia o amigos.

Y ofrece parrillas y despensa para resolver almuerzo o merienda ahí mismo.