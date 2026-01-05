En vacaciones y sufriendo el intenso calor del verano, las piletas se convierten en la opción ideal para refrescarse sin gastar mucho dinero junto a la familia en la Ciudad de Buenos Aires. Hay varios complejos con espacios al aire libre, piletas cubiertas en algunos casos que pueden ser disfrutados por personas de todas las edades.
Vacaciones en la Ciudad: las mejores cinco piletas para disfrutar el verano en familia
La Ciudad tiene cinco complejos con piletas muy amplias donde se pueden disfrutar las vacaciones de verano a precios muy accesibles junto a la familia
Es que esta alternativa muy accesible en la Ciudad de Buenos Aires ofrece a los "veraneantes" para pasar el día a bajo costo, realizar actividad física o simplemente disfrutar del agua para bajar unos grados de temperatura durante el verano.
Estos complejos que se encuentran en distintas zonas del Área Metropolitana funcionan con horarios amplios con tarifas populares que rondan los $4.500 por día. Un dato importante para tener en cuenta tiene que ver con el pago para ingresar, ya que muchos natatorios solo aceptan en efectivo, por lo que no se permite abonar con billeteras virtuales como Mercado Pago, Tarjeta de Débito o transferencias.
En estos complejos muy amplios y cómodos se puede nadar y aliviar el calor. Muchas de estas piletas forman parte de polideportivos con espacios verdes, sanitarios con duchas y propuestas recreativas, convirtiéndolas en una opción ideal para pasar el día en familia o con amigos.
Las mejores piletas en Buenos Aires
Parque Norte
Este en clásico porteño con más de cinco piletas, toboganes y áreas infantiles, ideal para disfrutar en familia y con beneficios par afiliados del Sindicato de Empleados de Comercio.
Se trata de un predio muy amplio, con varias piletas y cuenta con instalaciones modernas, juegos infantiles, canchas de fútbol, tenis y pádel, además de extensos espacios verdes ideales para un día de picnic y una siesta en el agua.
- Horario: todos los días, de 9 a 20.
- Dirección: Avenida. Cantilo y Guiraldes, Núñez.
Open Park Land
Este parque en la zona oeste del AMBA ,ofrece cinco piletas y toboganes para todas las edades. También hay canchas de fútbol, fútbol playa y beach vóley. Una opción importante es que el visitante puede llevar su propia comida, hacer picnic y disfrutar de las parrillas que dispone.
- Horario: todos los días de 10 a 20.
- Dirección: Rincón 3170, San Justo.
Polideportivo Parque Chacabuco
Este complejo comprende un amplio espacio público ideal para toda la familia, con piletas descubiertas, áreas de sombra y sectores cómodos para descansar, una opción perfecta para disfrutar del verano en plena Ciudad de Buenos Aires.
Además de refrescarse en sus piletas, los visitantes pueden disfrutar de clases gratuitas de natación y actividades recreativas organizadas por el propio parque.
- Horario: lunes a viernes de 12 a 19. Sábados y domingos de 10 a 19.
- Dirección: Avenida Eva Perón 1410, Parque Chacabuco.
Club Ferro Carril Oeste
Un clásico del barrio de Caballito: su pileta olímpica al aire libre atrae a los amantes de la natación, en un entorno verde ideal para desconectarse del ruido de la ciudad junto a la familia.
Allí, pueden adquirir bonos diarios, quincenales, mensuales o por toda la temporada y tienen facilidades de pago.
- Horario: Lunes a domingo, de 9 a 20.
- Dónde: Av. Avellaneda 1240, Caballito.
Parque Sarmiento
Este parque ofrece amplias piletas al aire libre y canchas de fútbol y básquet, perfectas para combinar un día de pileta con otras actividades deportivas.
El parque cuenta además con áreas verdes y espacios de picnic, ideales para quienes desean llevar su comida y disfrutar de un día completo junto a la familia o amigos.
Y ofrece parrillas y despensa para resolver almuerzo o merienda ahí mismo.
- Horario: lunes a viernes de 10 a 18. Sábado y domingo de 9 a 18.
- Dirección: Avenida Dr. Ricardo Balbín 4750, Saavedra.