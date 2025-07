Los museos se abren como patios de juego para recibir a los niños en vacaciones

Mundo Random, muestra de arte infantil en el Museo Municipal de Arte Moderno Mendoza (MMAMM) "Mundo Random" es la original muestra de arte infantil que puede visitarse estas vacaciones en el MMAMM. Foto: Gentileza Municipalidad de la Ciudad de Mendoza

Además, lejos de parecer ajenos al universo de las infancias, estos espacios culturales se acercan al público menudo para ofrecer un arco iris de actividades que van desde funciones de teatro y clases de folclore hasta cuentos sanmartinianos o instalaciones para disfrutar con todos los sentidos.

La Ciudad de Mendoza, a través de su Subsecretaría de Cultura y del área de Turismo, diseñó una agenda que combina arte, historia, teatro y experiencias participativas que invitan a mirar el mundo desde otras perspectivas.

"Mundo Random": arte para jugar en el museo

“Mundo Random. Arte para jugar” es la muestra colectiva de arte infantil que rompe moldes en el MMAMM estas vacaciones. Y son más de 40 pequeños artistas los que la integran.

Por primera vez, estos niños, niñas y adolescentes ocupan las salas del museo -ubicado en el subsuelo de la plaza Independencia- con una muestra donde el arte se transforma en juego, provocación y reflexión.

Curada por la artista y educadora Clara Ponce, la exposición “Mundo Random” reúne obras de infancias de toda la provincia, incluyendo participantes del taller Usina de Inventos, pacientes del hospital Notti y jóvenes artistas de San Rafael.

Embed - Mundo Random, muestra de arte infantil en el Museo Municipal de Arte Moderno Mendoza (MMAMM)

La muestra no solo expone dibujos, cerámicas, pinturas e instalaciones, sino que propone una experiencia participativa. Para los visitantes habrá juegos tradicionales reinventados como el Tatetí, Memotest o una Oca dibujada por los chicos que invitan a interactuar con el arte.

También se realizarán visitas guiadas especiales, como la del sábado 19 a las 18 donde uno de los artistas e inspirador de esta muestra en el MMAMM, León Rusca Cipollone, relatará en primera persona su experiencia creativa.

"Estar en un museo y exponer mis dibujos fue una experiencia muy linda, me encantó mucho, me gustó ver mis dibujos expuestos, fue la primera vez y la verdad que me gustaría seguir exponiendo", compartió sus emociones León, el niño dibujante sanrafaelino, tras la inauguración de la muestra el viernes pasado.

Mundo Random, muestra de arte infantil en el Museo Municipal de Arte Moderno Mendoza (MMAMM) Los pequeños artistas en la inauguración de su muestra en el museo municipal. Foto: Gentileza Municipalidad de la Ciudad de Mendoza

“Mundo Random” es una invitación a desconectar de las pantallas y reconectar con el juego analógico, la imaginación y la voz auténtica de las infancias. Puede visitarse de miércoles a viernes, de 10 a 19, sábados, domingos y feriados de 16 a 20, con entrada sin costo.

Experiencias sensoriales inmersivas en el Anexo del MMAMM

El Anexo del MMAMM -museo que se encuentra en el Parque Central de la Ciudad de Mendoza- ofrece lo suyo para los chicos en vacaciones con sus "Aventuras en la Isla del Parque".

Se trata de una instalación que invita a explorar un universo de sensaciones y creatividad, a través del juego, la contemplación artística y la lectura, donde los chicos serán protagonistas de su propia aventura.

Aquí, la diversión está garantizada con espacios diseñados para estimular la imaginación de grandes y chicos. Por ejemplo, los más "peques" tendrán una plaza blanda para sumergirse en un mar de colores y texturas con elementos de telas suaves y maleables.

Mundo Random, muestra de arte infantil en el Museo Municipal de Arte Moderno Mendoza (MMAMM) La idea de las actividades en los museos es compartirlas en familia. Foto: Gentileza Municipalidad de la Ciudad de Mendoza

Los visitantes también podrán intervenir y transformar uno de los muros del Anexo del museo municipal con dibujos y con lanas de colores sobre una gran malla textil que se convertirá en parte de la exposición en vacaciones.

La propuesta se completa con libros para susurrar cuentos y cajas que contienen mundos diminutos son parte de una experiencia sensorial inmersiva para toda la familia, que puede visitarse sin costo de miércoles a domingos de 16 a 20.

Mundo Random, muestra de arte infantil en el Museo Municipal de Arte Moderno Mendoza (MMAMM) El museo municipal recibe esta muestra colectiva de pequeños artistas que incluye juegos. Foto: Gentileza Municipalidad de la Ciudad de Mendoza

En los museos también se susurran cuentos o se crean videojuegos

Las "activaciones" del Anexo del MMAMM son:"Videojueves" para adentrarse en el mundo creativo de los videojuegos mediante charlas y demostraciones que se darán este jueves 10 a las 18; "Minimundos", creación de universos en miniaturas que ocurrirá también este jueves 10 pero a las 17.30; y "Dispositivos para susurrar" con cuentos y relatos breves leídos en voz baja el viernes 11 a las 17.

Para la semana que viene, el miércoles 16 a las 17 se hará una intervención colectiva del espacio del museo, denominada "Instalación dentro de otra instalación".

Anexo del MMAMM - Museo Municipal de Arte Moderno Mendoza El Anexo del MMAMM preparó unas "Aventuras en la isla del Parque" para disfrutar el museo en vacaciones.

El jueves 17 a las 16 llegará el momento de "mirar con otros ojos" a través de la creación de anteojos especiales en "Mundo transparente". Y el viernes 18, siempre a partir de las 16, el Anexo del MMAMM se ofrecerá como un espacio para el "Trueque de dibujos" como obras de arte creadas por los niños y las niñas que visiten el museo.

Desde el área encargada de la organización anunciaron que cada encuentro "invita a jugar, experimentar y a crear en familia, sin apuros ni pantallas, para pasar una vacaciones diferentes".

Teatro entre dinosaurios en el Museo Cornelio Moyano

El clásico del invierno pasa por el Museo Cornelio Moyano que vuelve prestarse como escenario para brindar seis funciones teatrales infantiles de diferentes elencos mendocinos, ideales para niños de 5 a 12 años.

Además, en el museo ubicado frente al lago del Parque se puede recorrer la increíble colección de paleontología, biología y arqueología que tanto fascina a grandes y chicos. Sus horarios de visita son de martes a sábado de 9 a 19, domingos y feriados de 14 a 19; y la entrada es gratuita.

Museo Cornelio Moyano para chicos en vacaciones de invierno En vacaciones, el museo Moyano abre sus puertas al fantástico mundo de los dinosaurios y a la magia del teatro. Foto: Instagram

En cuanto al cronograma teatral, en este museo Chapote Circus ofrecerá su obra clown "Star Clau" este jueves 10 y viernes 11 a las 16.30. El sábado 12 y domingo 13, a la misma hora se verá "El sueñito de Violeta" del elenco Pataletas. Y para la segunda semana de vacaciones, el jueves 17 y viernes 18 estará Macanudo Teatro con su espectáculo infantil "Un olvido olvidado".

Será otra oportunidad para que el teatro y la ciencia dialoguen en un mismo espacio de aprendizaje y diversión como pueden resultar los museos.

Historia viva para bailar y dibujar en vacaciones

Un plan ideal para conocer al Libertador desde un enfoque lúdico tiene el Museo - Casa de San Martín. En estas vacaciones, la histórica casa que habitó el General José de San Martín se llena de cuentos que relatan su vida pero en el "idioma" de los más chicos.

"La idea es que, a través de cuentos sanmartinianos, los niños se acerquen a la vida de nuestro prócer; la actividad es para disfrutarla en familia, mendocinos y turistas por igual", anticiparon desde la Subsecretaría de Turismo de la Municipalidad de la Ciudad de Mendoza.

La Casa de San Martín -ubicada en Ituzaingó 343 de Ciudad de Mendoza- suma a su grilla de vacaciones clases participativas de danzas tradicionales folclóricas como la cueca y el gato, para aprender y bailar en familia.

Vacaciones de invierno en el museo Casa de San Martín Cuentos sanmartinianos y clases de folclore se ofrecen en la Casa de San Martín. Foto: Gentileza Municipalidad de la Ciudad de Mendoza

Las actividades en este museo municipal son sin costo y se darán este viernes 11 y sábado 12, a las 11 y a las 15. Repetirá los próximos viernes 18 y sábado 19, a la misma hora.

También en este museo se puede visitar la muestra "Stimmunsgbilder" del pintor y fotógrafo alemán Karl Oenike, y al finalizar las visitas guiadas se invitará a los niños a dibujar un paisaje sanmartiniano, inspirados en las obras de este artista que retrató paisajes de Argentina, Brasil y Paraguay, así como en la experiencia misma que les dejó el recorrido por la vida y obra del Libertador en la Casa de San Martín.

Los museos como espacios de innovación y diversión en vacaciones

Los museos de la Ciudad de Mendoza se prepararon para unas vacaciones de invierno donde el arte, la historia y el juego se entrelazan en propuestas accesibles, gratuitas y pensadas para compartir en familia.

Desde la mirada innovadora de “Mundo Random” en el MMAMM que invita a repensar el arte desde la niñez, hasta la diversión sensorial en el Anexo del MMAMM, los cuentos históricos en la Casa de San Martín y el teatro infantil en el Museo Cornelio Moyano, el receso escolar se convierte en una oportunidad para explorar el patrimonio cultural desde una perspectiva lúdica, sensible y creativa.

Porque cuando el arte y el juego se encuentran, las vacaciones se vuelven inolvidables. Y, a la vista está, eso no ocurre solo en los espacios tradicionales de diversión.