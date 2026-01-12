Infantino eligió el mejor gol de la historia de los Mundiales FIFA

En un año donde especialmente se respira fútbol ya que nos encontramos a tan solo a 150 días del Mundial, todo lo relacionado con la cita máxima nos interesa, es motivo de debate y de charlas eternas.

Es así que le consultaron a Gianni Infantino cuál fue para él su gol favorito de la Copa del Mundo y el italiano eligió uno que considera que personifica la esencia misma del deporte.

Fue así que expresó: "¿Mi gol favorito en un Mundial? El segundo de Maradona contra Inglaterra. Yo no podría haber marcado un gol más bonito".

Diego Maradona - El gol del siglo Gianni Infantino no dudó en elegir al mejor de todos.

Y agregó: "Algunos goles son simplemente inolvidables. Para mí, es el segundo gol de Maradona con Argentina ante Inglaterra en la Copa del Mundo 1986 en México. Un momento de genialidad, creatividad y coraje que definió todo lo que es el fútbol".

Gianni Infantino - Diego Maradona Gianni Infantino junto a Diego Armando Maradona.

El gol elegido por Gianni Infantino

El denominado "Gol del Siglo" fue convertido por Diego Armando Maradona a los 54 minutos del partido entre la Selección argentina e Inglaterra, disputado el 22 de junio de 1986 en el Estadio Azteca, por los cuartos de final del Mundial de México. El relato de Víctor Hugo Morales aun hoy pone la piel de gallina a los amantes del fútbol.

Embed - Maradona - El mejor gol del siglo relatado por Victor Hugo Morales

Es que el relato conmueve: "Ahí la tiene Maradona, lo marcan dos, pisa la pelota Maradona, arranca por la derecha el genio del fútbol mundial, deja al tercero y va a tocar para Burruchaga. ¡Siempre Maradona! ¡Genio! ¡Genio! ¡Genio! Ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta. Gooooool. Gooooool. ¡Quiero llorar! ¡Dios Santo, viva el fútbol! ¡Golaaazooo! ¡Diegoooool! ¡Maradona! Es para llorar, perdónenme, Maradona, en una corrida memorable, en la jugada de todos los tiempos.

"Barrilete cósmico. ¿De qué planeta viniste para dejar en el camino a tanto inglés, para que el país sea un puño apretado gritando por Argentina? Argentina 2 - Inglaterra 0. Diegol, Diegol, Diego Armando Maradona. Gracias Dios, por el fútbol, por Maradona, por estas lágrimas, por este Argentina 2 - Inglaterra 0", concluyeron las palabras de Víctor Hugo Morales.