Juanfer Quintero, tras el primer amistoso de River: su capitanía, los refuerzos y la posible llegada de Villa al Millonario

Sobre su capitanía, Quintero expresó orgulloso: "Creo que salió natural como me designaron capitán y soy muy agradecido. Más aún con los nombres que tenemos: jugadores con mucha experiencia y de la casa. Creo que con naturalidad, no hay ningún tipo de misterio sobre la designación".

El colombiano ponderó a los nuevos refuerzos que tuvieron su estreno en la Banda Roja (Matías Viña y Fausto Vera) ante Millonarios y les destinó varios elogios: "Creo que técnicamente son importantes, que han marcado en el fútbol argentino y el fútbol de Brasil diferencia. Para nosotros es un placer estar con ellos, más allá de cómo son como jugadores, lo más importante es que sean buenas personas, que se adapten. Nosotros desde adentro tratar de ayudarles y que se sientan cómodos. Hoy se vio Fausto (Vera) lo que nos puede dar, privilegios de tenerlos con nosotros".

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TyCSports/status/2010545285911519500&partner=&hide_thread=false "SE SIENTE UN POCO EXTRAÑO NO JUGAR LA LIBERTADORES. ASUMIREMOS LA SUDAMERICANA CON LA ALTURA QUE SE MERECE"



Juanfer Quintero y su mirada sobre el año internacional que le espera a River tras el triunfo por 1-0 ante Millonarios. pic.twitter.com/Q2kbccWgxD — TyC Sports (@TyCSports) January 12, 2026

En otra dirección, Juanfer Quintero aludió al 2026 que tendrá River por delante en el cual no participará en la Copa Libertadores -por primera vez en mucho tiempo- sino que tendrá rodaje en Sudamericana a nivel competencia internacional. "No nos debe afectar, es extraño, pero nos vamos a reinventar. Asumiremos la Sudamericana con la altura que se merece, tenemos grandes desafíos".

Juanfer Quintero y la posibilidad de compartir equipo con Sebastián Villa

quintero villa Juanfer Quintero se refirió a la posibilidad de compartir equipo en River con Sebastián Villa.

Luego de acercamientos formales y varios días de incertidumbre en cuanto a lo que el futuro del capitán de Independiente Rivadavia respecta, Juanfer Quintero se refirió a la posibilidad de arribo de Sebastián Villa a River al ser consultado por la prensa dada la cercanía de ambos demostrada por fuera de las canchas.

"Con el tema de (Sebastián) Villa, yo soy muy cercano. Es un gran jugador pero creo que las personas indicadas para hablar del tema creo son las que lo tiene que hacer. Yo solamente sé la calidad de jugador que es, sé lo que es como persona y obviamente eso lo voy a defender. Lo que son las negociaciones, todo el mundo sabe que cada quien en su lugar. Nosotros, del lado de lo deportivo, futbolístico y como jugador, no nos incumbe eso. Siempre y cuando cada quien tome su rol y las decisiones".