Juanfer Quintero, tras el primer amistoso de River: su capitanía, los refuerzos y la posible llegada de Villa al Millonario

River venció a Millonarios de Colombia en el primer amistoso de pretemporada disputado en Uruguay y, tras el encuentro, habló Juan Fernando Quintero, capitán del club de Núñez en el estreno de este 2026.
Luego de la victoria de River, Juanfer Quintero dialogó con la prensa sobre el cruce ante Millonarios, los refuerzos que llegaron en este mercado y la importancia de haber portado la cinta de capitán; además el colombiano se refirió al caso Sebastián Villa y la posibilidad de que su compatriota llegue a la entidad de Núñez.
Con gol de Gonzalo Montiel de penal, River venció a Millonarios de Colombia 1 a 0 en su primer amistoso de pretemporada. Tras el encuentro, Juanfer Quintero dialogó con la prensa y calificó como "positivo" el cruce ante el elenco cafetero. Asimismo el 10 de River reveló cuáles son sus sensaciones en este inicio de año: con el Millonario: "Yo me siento bien y contento, con ganas de ganar todo lo que juguemos, así que espero que sea el comienzo de un gran año para nosotros". Por otra parte, el colombiano destacó la importancia de la pretemporada y la definió como "la gasolina del año".
Sobre su capitanía, Quintero expresó orgulloso: "Creo que salió natural como me designaron capitán y soy muy agradecido. Más aún con los nombres que tenemos: jugadores con mucha experiencia y de la casa. Creo que con naturalidad, no hay ningún tipo de misterio sobre la designación".
El colombiano ponderó a los nuevos refuerzos que tuvieron su estreno en la Banda Roja (Matías Viña y Fausto Vera) ante Millonarios y les destinó varios elogios: "Creo que técnicamente son importantes, que han marcado en el fútbol argentino y el fútbol de Brasil diferencia. Para nosotros es un placer estar con ellos, más allá de cómo son como jugadores, lo más importante es que sean buenas personas, que se adapten. Nosotros desde adentro tratar de ayudarles y que se sientan cómodos. Hoy se vio Fausto (Vera) lo que nos puede dar, privilegios de tenerlos con nosotros".
En otra dirección, Juanfer Quintero aludió al 2026 que tendrá River por delante en el cual no participará en la Copa Libertadores -por primera vez en mucho tiempo- sino que tendrá rodaje en Sudamericana a nivel competencia internacional. "No nos debe afectar, es extraño, pero nos vamos a reinventar. Asumiremos la Sudamericana con la altura que se merece, tenemos grandes desafíos".
Luego de acercamientos formales y varios días de incertidumbre en cuanto a lo que el futuro del capitán de Independiente Rivadavia respecta, Juanfer Quintero se refirió a la posibilidad de arribo de Sebastián Villa a River al ser consultado por la prensa dada la cercanía de ambos demostrada por fuera de las canchas.
"Con el tema de (Sebastián) Villa, yo soy muy cercano. Es un gran jugador pero creo que las personas indicadas para hablar del tema creo son las que lo tiene que hacer. Yo solamente sé la calidad de jugador que es, sé lo que es como persona y obviamente eso lo voy a defender. Lo que son las negociaciones, todo el mundo sabe que cada quien en su lugar. Nosotros, del lado de lo deportivo, futbolístico y como jugador, no nos incumbe eso. Siempre y cuando cada quien tome su rol y las decisiones".