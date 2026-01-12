La decisión de Williams Alarcón que afecta directamente a Boca en el mercado de pases

alarcon boca De obtener la ciudadanía argentina antes del cierre del mercado de pases, Williams Alarcón le daría una mano a Boca en caso de querer incorporar el Xeneize otro futbolista extranjero.

Boca tiene en su plantilla de extranjeros a Edinson Cavani, Carlos Palacios, Williams Alarcón, Ander Herrera, ahora a Marino Hinestroza y a Marcelo Saracchi (que estará a préstamo en el Celtic de Escocia hasta junio de este año pero no libera cupo por ser cesión). Miguel Merentiel, uruguayo, ya obtuvo la ciudadanía argentina anteriormente. Con todas las plazas cubiertas, el Xeneize no tendría chance si así lo quisiera de incorporar a un futbolista de otra nacionalidad por el momento.

Sin embargo, la buena noticia para Boca es que en los próximos días Williams Alarcón tomó la decisión de nacionalizarse argentino y podría obtener la ciudadanía entre fines de enero y febrero, por lo cual liberaría un cupo extranjero en el seno del plantel azul y oro. El chileno inició los trámites de nacionalización el año pasado y estaría cerca de concretarlos este 2026.

El requisito para obtener la ciudadanía argentina es residir al menos dos años en nuestro país. Alarcón llegó a Argentina en 2023 cuando recaló en Huracán de Parque Patricios antes de llegar a Boca por lo que tendría ya cubierta esa condición para poder recibirla. En caso de concretarse, el club de la Ribera podría avanzar por la llegada de un futbolista extranjero si así lo quisiese antes del cierre del libro de pases, estipulado inicialmente para el próximo 20 de enero hasta las 18 horas.