La decisión de Williams Alarcón que afecta directamente a Boca en el mercado de pases

Williams Alarcón tomó una decisión que, de concretarse, tendría injerencia en Boca para este mercado de pases
Boca continúa con la puesta a punto en la pretemporada y, mientras aguarda por los amistosos y la fecha del inicio del torneo, transita con serenidad el mercado de pases en el cual abrochó a un único refuerzo hasta el momento: Marino Hinestroza.
Sin embargo, Boca tendría una buena noticia en los próximos días pensando en ese libro de pases que pueda llegar a nutrir al equipo que dirige Claudio Úbeda. La novedad tiene que ver con Williams Alarcón y una decisión que afectaría directamente al Xeneize en esta ventana de transferencias de verano.
Según el reglamento de AFA, cada equipo argentino puede tener inscriptos hasta seis futbolistas extranjeros en su plantel profesional. Sin embargo, la condición es que, de esos seis, solo cinco pueden firmar planilla en los partidos. Cuando se tienen todos los cupos cubiertos, este condicionante suele ser un aspecto destacado a considerar por la instituciones a la hora de iniciar un torneo.
Boca tiene en su plantilla de extranjeros a Edinson Cavani, Carlos Palacios, Williams Alarcón, Ander Herrera, ahora a Marino Hinestroza y a Marcelo Saracchi (que estará a préstamo en el Celtic de Escocia hasta junio de este año pero no libera cupo por ser cesión). Miguel Merentiel, uruguayo, ya obtuvo la ciudadanía argentina anteriormente. Con todas las plazas cubiertas, el Xeneize no tendría chance si así lo quisiera de incorporar a un futbolista de otra nacionalidad por el momento.
Sin embargo, la buena noticia para Boca es que en los próximos días Williams Alarcón tomó la decisión de nacionalizarse argentino y podría obtener la ciudadanía entre fines de enero y febrero, por lo cual liberaría un cupo extranjero en el seno del plantel azul y oro. El chileno inició los trámites de nacionalización el año pasado y estaría cerca de concretarlos este 2026.
El requisito para obtener la ciudadanía argentina es residir al menos dos años en nuestro país. Alarcón llegó a Argentina en 2023 cuando recaló en Huracán de Parque Patricios antes de llegar a Boca por lo que tendría ya cubierta esa condición para poder recibirla. En caso de concretarse, el club de la Ribera podría avanzar por la llegada de un futbolista extranjero si así lo quisiese antes del cierre del libro de pases, estipulado inicialmente para el próximo 20 de enero hasta las 18 horas.