Cómo eliminar a las cucarachas de casa usando pasta de dientes: repelente casero efectivo

Además de la pasta de dientes, necesitas tres elementos más para realizar este insecticida casero. En concreto, estas son las medidas:

3 cucharadas de azúcar.

3 cucharadas de harina.

2 cucharadas de pasta de dientes.

3 cucharadas de agua.

Lo primero que tienes que hacer es mezclar la pasta de dientes con todos estos ingredientes en un recipiente, hasta que justamente se forme una especie de pasta.

electrodomestico, cucarachas, heladera Las cucarachas pueden esconderse detrás de los electrodomésticos.

Luego, deberás hacer una serie de bolitas pequeñas con tus manos, de tamaño mediano, y distribuirlas en aquellos puntos en donde hayas detectado cucarachas.

Dentro de este remedio casero, el azúcar y la harina sirven para atraer a las cucarachas, sin embargo, la pasta de dientes actúa como una especie de veneno.

Es importante mencionar que, las bolitas no deben dejarse al alcance de los niños y se debe tener especial cuidado si hay mascotas en casa.

Si notas que este repelente casero no funciona, será mejor que recurras al uso de productos químicos tradicionales, o bien te contactes con un exterminador para solucionar el problema.

Dónde es mejor ubicar las trampas de cucarachas para evitar sean plaga en casa

Para que las trampas para cucarachas sean efectivas, colócalas en puntos estratégicos donde haya humedad, oscuridad y acceso a comida, como debajo de fregaderos, detrás y debajo de electrodomésticos.

También puedes aplicar estos elementos caseros en esquinas oscuras, cerca de tuberías, desagües y grietas en paredes para interceptarlas.