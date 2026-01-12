Algunas condiciones como la humedad, el calor y la falta de limpieza pueden atraer a las cucarachas adentro de tu casa, siendo esta una de las plagas más presentes en verano. Para eliminarlas, por suerte, puedes recurrir a una serie de elementos caseros.
Cómo eliminar a las cucarachas de casa usando pasta de dientes: repelente casero efectivo
A través del uso de la pasta de dientes, que actúa como veneno, puedes eliminar a las cucarachas de tu casa. Todos los detalles, en la nota
Uno de ellos es la pasta de dientes, que puede ser parte de un repelente casero y efectivo para decirle adiós para siempre a estos insectos.
Cómo eliminar a las cucarachas usando pasta de dientes: repelente casero efectivo
Puedes optar por una mezcla casera, utilizando pasta de dientes, para poder deshacerte de las cucarachas en tu hogar, antes de que pueden dejar huevos que signifiquen futuras presencias en tu casa.
Además de la pasta de dientes, necesitas tres elementos más para realizar este insecticida casero. En concreto, estas son las medidas:
- 3 cucharadas de azúcar.
- 3 cucharadas de harina.
- 2 cucharadas de pasta de dientes.
- 3 cucharadas de agua.
Lo primero que tienes que hacer es mezclar la pasta de dientes con todos estos ingredientes en un recipiente, hasta que justamente se forme una especie de pasta.
Luego, deberás hacer una serie de bolitas pequeñas con tus manos, de tamaño mediano, y distribuirlas en aquellos puntos en donde hayas detectado cucarachas.
Dentro de este remedio casero, el azúcar y la harina sirven para atraer a las cucarachas, sin embargo, la pasta de dientes actúa como una especie de veneno.
Es importante mencionar que, las bolitas no deben dejarse al alcance de los niños y se debe tener especial cuidado si hay mascotas en casa.
Si notas que este repelente casero no funciona, será mejor que recurras al uso de productos químicos tradicionales, o bien te contactes con un exterminador para solucionar el problema.
Dónde es mejor ubicar las trampas de cucarachas para evitar sean plaga en casa
Para que las trampas para cucarachas sean efectivas, colócalas en puntos estratégicos donde haya humedad, oscuridad y acceso a comida, como debajo de fregaderos, detrás y debajo de electrodomésticos.
También puedes aplicar estos elementos caseros en esquinas oscuras, cerca de tuberías, desagües y grietas en paredes para interceptarlas.