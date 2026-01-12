Estados Unidos descubre cerca de China el mayor yacimiento de petróleo en 20 años

Se trata del mayor descubrimiento de petróleo en el Sudeste Asiático en las últimas dos décadas. El pozo de evaluación, identificado como Hai Su Vang-2X, arrojó resultados contundentes durante las pruebas. Una producción cercana a 6.000 barriles diarios de crudo de alta calidad, lo que confirma no solo el volumen del yacimiento, sino también su viabilidad comercial.

Yacimiento de petroleo USA

La importancia de este yacimiento de petróleo de Estados Unidos

La ubicación del yacimiento es clave. Está situado frente a la costa meridional de Vietnam, en un entorno marítimo cercano a áreas de alto interés estratégico para China. Aunque no se trata de un descubrimiento en aguas disputadas directamente, su proximidad al Mar de China Meridional le otorga un peso político inevitable.

La presencia de una empresa de Estados Unidos en un proyecto energético de esta magnitud refuerza indirectamente la influencia de Washington en una región donde Pekín busca consolidar su liderazgo económico y estratégico. Murphy Oil planea desarrollar el campo como un proyecto independiente, utilizando una unidad flotante de producción, almacenamiento y descarga (FPSO), mientras continúa perforando nuevos pozos para delimitar con mayor precisión el recurso a lo largo de 2026.