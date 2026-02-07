El mar más transitado del mundo da paso a más de cuatrocientos barcos al día y es clave en la logística

Con más de 30 kilómetros en su punto más estrecha, el Canal de la Mancha concentra una actividad naval intensa y constante. Por allí circulan buques de carga, petroleros, portacontenedores, ferris de pasajeros y barcos pesqueros, lo que lo transforma en un verdadero cuello de botella del comercio marítimo mundial.

La clave de su enorme tráfico está en su ubicación geográfica estratégica. El Canal de la Mancha conecta algunos de los puertos más importantes de Europa, como Londres, Dover, Calais, Róterdam, Amberes y Hamburgo. Estos puertos son esenciales para el intercambio de bienes entre Europa, Asia, África y América.

canal de la mancha (1) Se estima que es la ruta marítima más transitada del mundo, lo que lo convierte en un componente esencial para la logística internacional y el transporte marítimo con más de 400 barcos pasando allí por día.

Además, es una vía obligada para el comercio entre el mar del Norte y el Atlántico, lo que explica por qué cientos de embarcaciones lo atraviesan a diario sin interrupciones. Por eso, debido al altísimo volumen de tránsito, cuenta con uno de los sistemas de control marítimo más avanzados del mundo.

Características del Canal de la Mancha