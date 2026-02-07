El mar más transitado del mundo da paso a más de cuatrocientos barcos al día y es clave en la logística

¿Sabías que probablemente la ropa que usas, el auto que manejas, la televisión que ves o el celular que tienes en la mano hayan llegado en barco? Pues el movimiento de todas estas mercancías es posible gracias al transporte marítimo donde una de las más importantes del mundo lleva y trae 500 barcos al día.
En todas esas rutas existen unos cuantos puntos estratégicos, de una importancia fundamental para el comercio marítimo. Hay algunos puntos, como el Canal de la Mancha del que hablaremos hoy, que son naturales.
Canal de la Mancha: la ruta marítima más transitada del mundo
El Canal de la Mancha es considerado la ruta marítima más transitada del mundo, con el paso de más de 500 barcos por día. Este estrecho brazo de mar separa el sur de Inglaterra del norte de Francia y conecta el océano Atlántico con el mar del Norte, convirtiéndose en un punto estratégico fundamental para el comercio internacional y el transporte marítimo europeo.
Con más de 30 kilómetros en su punto más estrecha, el Canal de la Mancha concentra una actividad naval intensa y constante. Por allí circulan buques de carga, petroleros, portacontenedores, ferris de pasajeros y barcos pesqueros, lo que lo transforma en un verdadero cuello de botella del comercio marítimo mundial.
La clave de su enorme tráfico está en su ubicación geográfica estratégica. El Canal de la Mancha conecta algunos de los puertos más importantes de Europa, como Londres, Dover, Calais, Róterdam, Amberes y Hamburgo. Estos puertos son esenciales para el intercambio de bienes entre Europa, Asia, África y América.
Además, es una vía obligada para el comercio entre el mar del Norte y el Atlántico, lo que explica por qué cientos de embarcaciones lo atraviesan a diario sin interrupciones. Por eso, debido al altísimo volumen de tránsito, cuenta con uno de los sistemas de control marítimo más avanzados del mundo.
Características del Canal de la Mancha
- Tiene una longitud de 560 km aproximadamente.
- Su anchura varía entre 240 km y 33,3 km en su parte más estrecha.
- La profundidad del canal va desde los 45 a los 180 metros.
- Es el más pequeño de los mares superficiales de la plataforma continental de Europa y ocupa una superficie de 75 000 km aprox.
- Los más importantes son el estrecho de Dover o paso de Calais, entre Dover y el cabo Gris-Nez.
- Se estima que más de 182.000 barcos al año cruzan el Canal de la Mancha, lo que equivale a unos 400 barcos al día aproximádamente.