Jineteadas y otro capítulo de la polémica: ¿sufren los caballos cuando les pegan con rebenque y espuelas?

El caballo de jineteada, según Oropel, posee características particulares de bravura y temperamento que impiden un amanse tradicional: "No hay que confundir doma con jineteada, porque la jineteada sería la primera etapa del amanse de un caballo en los tiempos del origen de los gauchos", indicó.

El periodista Ricardo Montacuto cuestionó el uso de elementos como espuelas, rebenques, lonjas y fustas, preguntando si estos implementos implican maltrato animal. Oropel reconoció que en algunas circunstancias puede ocurrir, razón por la cual la Federación busca establecer reglas claras sobre el uso de estos elementos para evitar daños a los animales.

Lula Balsells Miró La diputada Lula Balsells Miró (PRO) pretende prohibir por ley las jineteadas en Mendoza porque para ella son "una forma de maltrato animal".

La Federación Gaucha defiende la jineteada como deporte y tradición

Sin embargo, Oropel citó el ejemplo de Jesús María, donde se prohíbe cierto tipo de espuelas. Además, mencionó el uso de nuevos elementos en las espuelas para proteger a los caballos. En cuanto al talero (el rebenque que se utiliza), explicó que "no produce daño al animal", al ser "una lonja de cuero".

Contra la propuesta de la legisladora Balsells Miró, el referente gaucho enfatizó que desde 2018 existe otro proyecto de ley en la Legislatura mendocina -ya con media sanción de senadores- para considerar las destrezas criollas, incluyendo la jineteada, como un deporte provincial. Sin embargo, este proyecto ha quedado "cajoneado". Ante la pregunta sobre si existe alguna provincia o país con regulaciones más efectivas, Oropel mencionó a Estados Unidos, donde se sigue practicando el rodeo con equinos y vacunos.

Oropel subrayó que la Federación Gaucha maneja reglamentos estrictos sobre cómo debe ser la jineteada y cómo debe realizarse. Mencionó el reglamento "sangre cero" de la Asociación de Criadores de Caballos Criollos, que descalifica a jinete y caballo ante cualquier señal de sangrado.

jineteada mendoza debate Una postal de la Fiesta de la Ganadería, en Malargüe. Foto: Gonzalo Villatoro/Diario UNO.

Los caballos, seres sintientes

Finalmente, ante la consulta sobre un proyecto nacional para calificar a los caballos como seres sintientes, Oropel afirmó considerar a todos los seres como sintientes. Pero advirtió que si esa tendencia avanza, podría implicar el cierre de frigoríficos, ya que se equipararía el consumo de carne con un asesinato. No obstante, reconoció que se trata de un debate complejo y que la Federación está abierta a discutir y mejorar las prácticas de las jineteadas.

Oropel concluyó que el tema no es prohibir, sino controlar, y que el espíritu de la ley impulsada por la diputada Balsells Miró podría estar malinterpretando la situación. "Nosotros no estamos en contra de que se controle, estamos en contra de la prohibición. Eso es lo que nosotros queremos hacer notar", sentenció.

Otras posturas sobre el "maltrato animal" y las jineteadas

La diputada Balsells Miró recalcó varias veces que el objetivo de su proyecto de ley es "prevenir la crueldad animal". "Hoy estamos viendo espectáculos donde algunos se entretienen y en muchos casos el caballo sufre", criticó.

Su meta es que "si se tiene conocimiento de que en algún lugar se va a realizar una jineteada, la Policía Rural y los municipios puedan salir a impedirlo; y si se realiza, que se labren diferentes tipos de sanciones".

El proyecto se debatirá a partir de mayo en las comisiones de la Legislatura provincial. Balsells Miró ya no estará en la Casa de las Leyes -porque se terminan sus 4 años de mandato-, pero de seguir en agenda, está claro que el tema podría tener más capítulos.

Es más: el cruce de opiniones sobre las jineteadas salpicó incluso a las reinas de la Vendimia de este año. En una entrevista reciente con Radio Nihuil, la flamante soberana de San Carlos, Virginia Gómez Coronel, dio cuenta de las tensiones que despierta la discusión.

"A mí me enoja un montón, hay jinetes que patean a los animales; algo completamente innecesario", señaló, dejando entrever su conflicto interno entre la defensa de la tradición y el bienestar animal.

La reina sancarlina enfatizó la necesidad de informar y concientizar, reconociendo que la sensibilidad social ha cambiado y que es importante buscar alternativas que respeten a los animales, a la vez que mantienen las tradiciones.