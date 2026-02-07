Inicio Ovación Fútbol Independiente Rivadavia
Los once de Alfredo Berti del líder Independiente Rivadavia para visitar a Estudiantes de Río Cuarto

Independiente Rivadavia, el equipo que dirige Alfredo Berti, que tiene puntaje perfecto y es único puntero, visitará este lunes desde las 21.30 a Estudiantes de Río Cuarto

Omar Romero
Alfredo Berti repetiría el once que le ganó a Sarmiento de Junín para visitar a Estudiantes de Río Cuarto.

Independiente Rivadavia se prepara para su próximo encuentro del Torneo Apertura tras vencer por 2 a 1 a Sarmiento de Junín, por la 3ra fecha de la Zona B del certamen en el Bautista Gargantini. La Lepra es el puntero con puntaje ideal, ganó los tres partidos que disputó, suma 9 puntos y se enfrentará a Estudiantes de Río Cuarto.

Independiente Rivadavia se prepara para visitar este lunes a Estudiantes en Río Cuarto.

Hay un gran optimismo en el equipo de Alfredo Berti para enfrentar al León de Río Cuarto y poder continuar con esta racha triunfal de tres partidos seguidos con victorias en el certamen local. Además en el año eliminó a Estudiantes de Buenos Aires por la Copa Argentina, lleva 7 partidos sin perder contando los partidos del 2025 (y cinco triunfos seguidos).

La última caída de la Lepra fue el 1º de noviembre pasado ante Aldosivi por 3 a 1, por la fecha 14 del Clausura.

Cuándo jugará Independiente Rivadavia vs. Estudiantes de Río Cuarto

Este encuentro se disputará el próximo lunes 9 de febrero desde las 21.30, en el estadio Antonio Candini de Río Cuarto, contará con el arbitraje de Andrés Gariano y se podrá ver por la señal ESPN Premium.

La probable formación de Independiente Rivadavia para enfrentar a Estudiantes de Río Cuarto

El entrenador Alfredo Berti de no mediar inconvenientes repetirá el equipo que viene de ganarle a Sarmiento de Junín en el Gargantini.

En definitiva los once titulares para enfrentar al equipo de Iván Delfino, serían los siguientes: Nicolás Bolcato; Alejo Osella, Iván Villalba, Leonard Costa, Sheyko Studer, Juan Manuel Elordi; Tomás Bottari, José Florentín y Matías Fernández; Sebastián Villa y Fabrizio Sartori.

La Lepra de Alfredo Berti va por su cuarto triunfo consecutivo en el Apertura, se ubica como líder de la Zona B con puntaje perfecto de 9 puntos luego de las victorias ante Atlético Tucumán y Huracán y Sarmiento de Junín.

Independiente Rivadavia es el mejor equipo de la Liga Profesional, el conjunto azul lo ha demostrado en estos tres partidos con el buen funcionamiento que ha mostrado en su juego y los resultados positivos que lo ubican en la cima del grupo B del torneo Apertura. Ahora en Río Cuarto buscará extender su racha ganadora.

