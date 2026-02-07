Los once de Alfredo Berti del líder Independiente Rivadavia para visitar a Estudiantes de Río Cuarto

Cuándo jugará Independiente Rivadavia vs. Estudiantes de Río Cuarto

Este encuentro se disputará el próximo lunes 9 de febrero desde las 21.30, en el estadio Antonio Candini de Río Cuarto, contará con el arbitraje de Andrés Gariano y se podrá ver por la señal ESPN Premium.

La probable formación de Independiente Rivadavia para enfrentar a Estudiantes de Río Cuarto

El entrenador Alfredo Berti de no mediar inconvenientes repetirá el equipo que viene de ganarle a Sarmiento de Junín en el Gargantini.

En definitiva los once titulares para enfrentar al equipo de Iván Delfino, serían los siguientes: Nicolás Bolcato; Alejo Osella, Iván Villalba, Leonard Costa, Sheyko Studer, Juan Manuel Elordi; Tomás Bottari, José Florentín y Matías Fernández; Sebastián Villa y Fabrizio Sartori.

La Lepra de Alfredo Berti va por su cuarto triunfo consecutivo en el Apertura, se ubica como líder de la Zona B con puntaje perfecto de 9 puntos luego de las victorias ante Atlético Tucumán y Huracán y Sarmiento de Junín.

Independiente Rivadavia es el mejor equipo de la Liga Profesional, el conjunto azul lo ha demostrado en estos tres partidos con el buen funcionamiento que ha mostrado en su juego y los resultados positivos que lo ubican en la cima del grupo B del torneo Apertura. Ahora en Río Cuarto buscará extender su racha ganadora.