La playa paradisíaca de Brasil que tiene paisajes que parecen sacados de cuento y sabores únicos

chocolate Ilhéus es conocida como la "Capital del Cacao".

Brasil: las playas de Ilhéus

Este destino tiene más de 70 kilómetros de costa, con el litoral más extenso del estado de Bahía. Tiene todo tipo de playas, al norte los visitantes encuentran un paisaje aventurero, con playas vírgenes, ríos, senderos y areas preservadas de Mata Atlántica.

En la zona sur hay múltiples posadas y resorts confortables, restaurantes bien equipados y servicios de alta calidad que ofrecen todo lo necesario para una escapada relajante junto al mar. Por último, la zona centro del litoral es ideal para aquellos que desean combinar días de playa con caminatas por la ciudad para explorar sobre la historia y la cultura.

ciudad de Ilheus El centro de Ilhéus ofrece capillas y edificios históricos para conocer.

Las calles históricas de Ilhéus han sido escenario de películas y producciones televisivas. De hecho, la ciudad ganó notoriedad gracias a adaptaciones de telenovelas brasileñas como “Gabriela, clavo y canela” y otras obras de Jorge Amado.