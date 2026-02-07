La playa paradisíaca de Brasil que tiene paisajes que parecen sacados de cuento y sabores únicos

Brasil tiene un repertorio extenso de lugares para conocer y pasar las mejores vacaciones de tu vida. Ya sea grandes ciudades como Río de Janeiro o Porto Seguro, o playas más tranquilas como Pipa, Arraial do Cabo o Bombinhas. En esta ocasión, exploramos una ciudad playera que deberías conocer si te gustan los paisajes únicos y la buena gastronomía.
Ilhéus es una ciudad costera situada en el sur del estado de Bahía, en el noreste de Brasil. Conocida como la "Capital del Cacao" y famosa por las novelas del escritor brasileño Jorge Amado, se ubica a unos 211 km al sur de Salvador de Bahía, bordeada por el Océano Atlántico.
Según Visit Brasil, esta ciudad "cautiva a los visitantes con paisajes exuberantes, una historia rica y un irresistible chocolate artesanal elaborado con cacao local". En esta zona hay muchas de sus haciendas cacaoteras que se encuentran abiertas al público y permiten conocer todo el proceso de producción para transformar los granos en una barra de chocolate.
Brasil: las playas de Ilhéus
Este destino tiene más de 70 kilómetros de costa, con el litoral más extenso del estado de Bahía. Tiene todo tipo de playas, al norte los visitantes encuentran un paisaje aventurero, con playas vírgenes, ríos, senderos y areas preservadas de Mata Atlántica.
En la zona sur hay múltiples posadas y resorts confortables, restaurantes bien equipados y servicios de alta calidad que ofrecen todo lo necesario para una escapada relajante junto al mar. Por último, la zona centro del litoral es ideal para aquellos que desean combinar días de playa con caminatas por la ciudad para explorar sobre la historia y la cultura.
Las calles históricas de Ilhéus han sido escenario de películas y producciones televisivas. De hecho, la ciudad ganó notoriedad gracias a adaptaciones de telenovelas brasileñas como “Gabriela, clavo y canela” y otras obras de Jorge Amado.