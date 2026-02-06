Habló la abogada argentina detenida en Brasil por gestos racistas: "Muerta de miedo"

Agostina Páez, detenida en Brasil.

El video y la angustia de la abogada

En el video que Páez publicó en sus redes, la abogada expresa su angustia y miedo por el avance del proceso, asegurando que se están “vulnerando sus derechos” y declarando que está “desesperada” y “muerta de miedo”. En su relato también aclaró que, según su versión, actuó en respuesta a provocaciones y gestos obscenos hacia ella y su grupo por parte de empleados del local, aunque esto no ha modificado hasta ahora la calificación del delito.

La difusión del video provocó repercusiones tanto en Argentina como en Brasil, donde la causa continúa bajo investigación mientras la Justicia avanza en la causa por injuria racial. La defensa de Páez insiste en revisar las imágenes y el contexto, buscando atenuar la imputación, mientras su familia analiza viajar al país vecino para acompañarla ante las amenazas y la tensión que atraviesa.

Reacciones de la Justicia y contexto legal

En el curso del proceso, la Justicia de Río de Janeiro ya notificó a Páez sobre una orden de prisión preventiva por “peligro de fuga”, a pesar de las medidas de vigilancia electrónica que debería garantizar que permanezca bajo control judicial. Por su parte, la Policía Civil brasileña ha reafirmado en redes sociales que “el crimen no quedó impune” y que en Brasil el racismo “no es una broma”, reforzando el enfoque del Ministerio Público en perseguir este tipo de delitos.

La causa combina aspectos personales, legales y diplomáticos, y se mantiene bajo vigilancia pública mientras las partes esperan nuevas definiciones por parte del sistema judicial brasileño y se analizan posibles recursos de la defensa.