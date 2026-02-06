La historia de Rosa Rodríguez, la argentina que ganó una fortuna en Pasapalabra España

El gran día: emoción, estrategia y el rosco final

La final del concurso fue un momento inolvidable para el público. Después de más de un año de competencia, Rosa se enfrentó a su rival histórico, Manu Pascual, en un duelo que ya formaba parte de una de las rivalidades más extensas y seguidas de Pasapalabra España.

En los segundos finales del rosco decisivo, la concursante debía responder una última definición con apenas tres segundos en el reloj. La pregunta versó sobre el apellido de un jugador de fútbol americano elegido MVP de la NFL en 1968, y Rosa acertó con firmeza: “Morrall”, lo que desató la celebración en el estudio y marcó su consagración como la ganadora del bote histórico.

El presentador del programa, Roberto Leal, destacó que la final fue “muy emocionante” y señaló que tanto Rosa como Manu habían protagonizado un “duelo de récords” digno de la historia del concurso.

Una victoria con historia y significado

Más allá del monto económico, la victoria de Rosa Rodríguez tiene un valor simbólico importante. Según informó Infobae, no solo rompió el récord de premio más alto entregado en Pasapalabra, superando los anteriores botines históricos, sino que además se consolidó como una de las concursantes más memorables del formato, destacándose por su constancia, preparación y serenidad frente al desafío.

Su historia igualmente marca un hito: es la primera mujer en alcanzar este nivel de premio en la etapa más reciente del concurso, y lo hizo con un estilo propio, mostrando que el conocimiento y la disciplina pueden llegar a grandes metas.

Rosa no ha podido contener la emoción tras hacerse con el premio de 'Pasapalabra'

Aunque el total del bote alcanza los 2.716.000 euros, la ganadora deberá pagar impuestos, por lo que la cifra neta que finalmente reciba será menor según estimaciones, alrededor de 1,3 a 1,4 millones de euros después de las retenciones fiscales correspondientes.

En cuanto a sus planes, Rosa ha adelantado que parte de su premio será destinado a su familia, especialmente para apoyar a sus padres, quienes la alentaron desde el primer día. También ha manifestado que no planea abandonar su vocación docente, sino que desea continuar con su carrera en la educación, ahora con mayor estabilidad y tranquilidad económica.

Su triunfo ha sido celebrado tanto por la audiencia española como por la comunidad argentina, que sigue con entusiasmo sus logros en el extranjero, y ha convertido a Rosa Rodríguez en una referente de perseverancia y conocimiento en concursos televisivos.