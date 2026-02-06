En conferencia de prensa, el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, remarcó este viernes que el Acuerdo sobre Comercio e Inversiones Recíprocos que suscribieron el jueves Argentina y Estados Unidos "es para las 24 provincias argentinas y los 47 millones de ciudadanos que tiene este país”. En materia de minería, resaltó a Santa Cruz, San Juan, Mendoza, Jujuy, Salta y Catamarca.
Manuel Adorni destacó que el acuerdo comercial con Estados Unidos beneficia a las 24 provincias
El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, se refirió al tratado de comercio e inversiones recíprocos que firmaron Argentina y Estados Unidos
Al mismo tiempo resaltó que se trata del “primer gobierno de América del Sur en la historia en lograr un acuerdo comercial de este tipo” y aseguró que esta firma le da a la Argentina un lugar “preferencial” en el mundo.
El funcionario aseguró que este instrumento también consolida el liderazgo regional de la Argentina y precisó que nuestro país está mostrando "que el camino hacia adelante es a través del capitalismo y el libre comercio, y no el estatismo proteccionista en el que estuvimos sumergidos -al extremo- hasta hace poco tiempo”.
El papel de Pablo Quirno en el acuerdo bilateral
Al referirse al trabajo realizado para concretar el acuerdo, Adorni felicitó al ministro de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto, Pablo Quirno, y a su equipo, así como a los ministros Luis Caputo y Federico Sturzenegger y a sus técnicos, “que tuvieron un desempeño clave para cumplir esta misión”.
Pablo Quirno explicó que el acuerdo que “presentamos este jueves no es un hecho aislado ni circunstancial”, sino el resultado de “una estrategia consistente, de una relación construida sobre la confianza y una preparación seria y sostenida en el tiempo”.
Hizo hincapié que se trata de una Argentina que “confía en su rumbo, que consolida un modelo de apertura, desregulación y previsibilidad, y que comienza a transformar decisiones en resultados concretos”.
El canciller destacó que es el “primer tratado en América Latina que tiene un concepto no solo de comercio, sino también de inversiones” y destacó que abre la puerta a la producción argentina “a un mercado de 340 millones de habitantes, donde nuestros productos van a ser muy bien recibidos”.
Los puntos más destacados de la conferencia fueron los siguientes:
Manuel Adorni:
- “El acuerdo comprende compromisos de inversión; acceso preferencial al mercado norteamericano para muchas de nuestras industrias y consolida la relación bilateral estratégica. También incluye la eliminación de aranceles recíprocos para 1.675 productos, entre otros beneficios”.
- “Gracias a la apertura ganadera recíproca, Argentina podría quintuplicar sus exportaciones de carne y beneficiar a provincias ganaderas como Buenos Aires. Formosa, Misiones, Chaco, Corrientes y Entre Ríos podrán exportar sus productos forestales y de floricultura sin trabas arancelarias”.
- “La apertura del mercado estadounidense a medicamentos e insumos médicos argentinos habilita las exportaciones de alto valor agregado y beneficia directamente a provincias como Córdoba y Santa Fe”.
- “También va a beneficiar a provincias mineras como Santa Cruz, San Juan, Mendoza, Jujuy, Salta y Catamarca”.
- “Nosotros tenemos como lema la apertura al comercio con Estados Unidos. Confiamos en que nos lleve a un futuro de crecimiento, mayor bienestar, mayor relevancia para la Argentina en el plano global y otro sinfín de beneficios en el futuro”.
- “Desde la campaña que lo llevó a la Presidencia, el presidente Javier Milei determinó que quería tener una alianza estratégica con Estados Unidos. Muchos creyeron que no iba a ser posible y hoy somos el primer gobierno de América del Sur en la historia en lograr un acuerdo comercial de este tipo, de estas características”.
- “Ahora, este acuerdo deberá ser ratificado en el Congreso de la Nación, donde los legisladores tendrán la responsabilidad de aprovechar esta oportunidad histórica para todos los argentinos”.
Pablo Quirno:
- “Este camino que nos lleva a firmar este acuerdo es producto de esa convicción y también de haber generado resultados que nos hacen previsibles y que hacen que esta relación estratégica con los Estados Unidos, y con otros países del mundo, sea tan importante -de acá al futuro- para el crecimiento de los argentinos”.
- “Cuando los Estados Unidos iniciaron una nueva etapa en su política comercial, nuestro país no improvisó: llegó con propuestas, con trabajo previo y con una hoja de ruta definida. Argentina fue el primer país del mundo que se sentó a la mesa con Estados Unidos luego de que Estados Unidos abriera esta nueva etapa en su política”.
- “Este mismo enfoque se refleja en otros avances recientes logrados, como la firma de los acuerdos Mercosur-EFTA y Mercosur-Unión Europea, cuyo acuerdo fue enviado el jueves al Congreso para su tratamiento en sesiones extraordinarias; el acuerdo con Singapur, que también será enviado próximamente; y la profundización de vínculos con socios estratégicos a través de nuestra membresía en el Consejo de Paz, una iniciativa también del presidente Trump”.
- “Nosotros no vamos a parar en este acuerdo, vamos a seguir generando acuerdo, no solo con Estados Unidos, sino con todos los países del mundo”.
- “Paradójicamente, hace 20 años, en el 2005, cuando tuvimos la Cumbre de las Américas en Argentina, donde vino el presidente de los Estados Unidos, tuvimos aquella famosa frase: "ALCA, al carajo. Gracias a Dios, veinte años después podemos gritar viva la libertad, carajo”.