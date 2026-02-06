Manuel Adorni destacó que el acuerdo comercial con Estados Unidos beneficia a las 24 provincias

manuel adorni

El papel de Pablo Quirno en el acuerdo bilateral

Al referirse al trabajo realizado para concretar el acuerdo, Adorni felicitó al ministro de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto, Pablo Quirno, y a su equipo, así como a los ministros Luis Caputo y Federico Sturzenegger y a sus técnicos, “que tuvieron un desempeño clave para cumplir esta misión”.

Pablo Quirno explicó que el acuerdo que “presentamos este jueves no es un hecho aislado ni circunstancial”, sino el resultado de “una estrategia consistente, de una relación construida sobre la confianza y una preparación seria y sostenida en el tiempo”.

Hizo hincapié que se trata de una Argentina que “confía en su rumbo, que consolida un modelo de apertura, desregulación y previsibilidad, y que comienza a transformar decisiones en resultados concretos”.

El canciller destacó que es el “primer tratado en América Latina que tiene un concepto no solo de comercio, sino también de inversiones” y destacó que abre la puerta a la producción argentina “a un mercado de 340 millones de habitantes, donde nuestros productos van a ser muy bien recibidos”.

Los puntos más destacados de la conferencia fueron los siguientes:

Manuel Adorni:

“El acuerdo comprende compromisos de inversión; acceso preferencial al mercado norteamericano para muchas de nuestras industrias y consolida la relación bilateral estratégica. También incluye la eliminación de aranceles recíprocos para 1.675 productos, entre otros beneficios”.

"Gracias a la apertura ganadera recíproca, Argentina podría quintuplicar sus exportaciones de carne y beneficiar a provincias ganaderas como Buenos Aires. Formosa, Misiones, Chaco, Corrientes y Entre Ríos podrán exportar sus productos forestales y de floricultura sin trabas arancelarias".

“La apertura del mercado estadounidense a medicamentos e insumos médicos argentinos habilita las exportaciones de alto valor agregado y beneficia directamente a provincias como Córdoba y Santa Fe”.

“También va a beneficiar a provincias mineras como Santa Cruz, San Juan, Mendoza, Jujuy, Salta y Catamarca”.

“Nosotros tenemos como lema la apertura al comercio con Estados Unidos. Confiamos en que nos lleve a un futuro de crecimiento, mayor bienestar, mayor relevancia para la Argentina en el plano global y otro sinfín de beneficios en el futuro”.

“Desde la campaña que lo llevó a la Presidencia, el presidente Javier Milei determinó que quería tener una alianza estratégica con Estados Unidos. Muchos creyeron que no iba a ser posible y hoy somos el primer gobierno de América del Sur en la historia en lograr un acuerdo comercial de este tipo, de estas características”.

“Ahora, este acuerdo deberá ser ratificado en el Congreso de la Nación, donde los legisladores tendrán la responsabilidad de aprovechar esta oportunidad histórica para todos los argentinos”.

Pablo Quirno: