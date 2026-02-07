Por qué es clave colocar un tutor en el naranjo: cuándo hacerlo y qué beneficios aporta al árbol

El naranjo es uno de los árboles frutales más populares en jardines y huertas, pero para que crezca sano y fuerte necesita ciertos cuidados básicos. Uno de los más importantes, y muchas veces subestimado, es el uso de un tutor o palo de sostén para el tronco.
Esta práctica simple puede marcar la diferencia entre un árbol débil y uno bien formado, productivo y resistente.
Jardinería: ¿Para qué sirve poner un tutor en el naranjo?
El tutor cumple la función de dar soporte y estabilidad al tronco, especialmente durante las primeras etapas de crecimiento. Cuando el naranjo es joven, su sistema radicular aún no está completamente desarrollado, lo que lo vuelve vulnerable al viento, al peso del follaje y, más adelante, al de los frutos.
Colocar un tutor ayuda a que el árbol crezca recto, evita que el tronco se incline o se doble y reduce el riesgo de que se quiebre. Además, permite una correcta formación estructural, algo clave para que el naranjo tenga una copa equilibrada y bien distribuida.
El momento ideal para colocar un tutor es al momento de plantar el naranjo o durante sus primeros meses de vida. También es recomendable hacerlo si el árbol ya está plantado pero muestra signos de inestabilidad, como inclinación del tronco o movimiento excesivo con el viento.
En zonas con ráfagas frecuentes o suelos sueltos, el tutor puede ser necesario incluso en árboles un poco más desarrollados. Lo importante es que el sostén se coloque de manera temprana, antes de que el tronco adopte una mala postura permanente.
¿Cómo beneficia al crecimiento del naranjo?
El uso del tutor aporta múltiples beneficios. En primer lugar, favorece un crecimiento vertical y uniforme, lo que mejora la circulación de aire y la entrada de luz en toda la copa. Esto impacta directamente en la salud general del árbol y en la calidad de la producción de frutos.
Además, al evitar movimientos bruscos, el tutor reduce el estrés del naranjo, permitiendo que concentre su energía en desarrollar raíces fuertes, hojas sanas y flores abundantes. A largo plazo, un tronco bien formado soporta mejor el peso de las naranjas, disminuyendo el riesgo de roturas.
Si buscas colocar uno de este estilo en tu árbol debes seguir los siguientes pasos:
- El tutor debe ser firme, pero no dañar el tronco. En lo posible debe ser de madera o bambú.
- Clava el tutor junto a la cara del árbol que quede opuesta a la dirección del viento.
- Localiza la rama primaria.
- Ata la rama primaria del naranjo al tutor a unos 2/3 de su longitud respecto al tronco.
- Se recomienda atarlo con materiales flexibles que no estrangulen la corteza y revisar periódicamente el ajuste.
- A medida que el naranjo crece y se fortalece, el tutor debe retirarse para permitir que el árbol se sostenga por sí mismo.