Por qué hay que poner botellas con agua en la tierra del naranjo y para qué sirve

naranjo Colocar botellas de agua en la tierra de un árbol cítrico como el naranjo es muy beneficioso para su riego.

Por qué colocar botellas con agua en la tierra del naranjo

El naranjo es un árbol resistente, pero necesita ciertos cuidados para producir frutos sanos. En especial, durante el verano o en épocas secas, el riego puede volverse un desafío. Por eso, una técnica muy usada es enterrar o colocar botellas plásticas con agua cerca de las raíces. Este sistema funciona como una forma casera de riego lento y controlado.

Se recomienda poner una botella con pequeños orificios; libera el agua lentamente, lo que permite que la tierra permanezca húmeda durante más horas. Esto es clave porque los naranjos necesitan un suelo fresco, pero no encharcado.

Sin dudas, funciona como riego por goteo casero, donde la botella actúa como un depósito que va soltando agua poco a poco directamente en la zona de raíces, siendo ideal para vacaciones o ausencias, días de mucho calor y macetas grandes.

Además, cuando un naranjo pasa sed, suele mostrar señales como hojas caídas, frutos pequeños, caída prematura de flores y crecimiento lento, y es allí donde las botellas ayudan a que el árbol tenga un suministro constante, evitando el estrés por falta de agua.

naranjo con botella de agua También mantiene alejada a las moscas del fruto.

Con la botella enterrada, el agua llega más profundo, estimulando raíces fuertes y saludables. Otro punto importante es que este truco reduce el desperdicio.

Por último, y no menos importante, en algunos casos también actúa como método casero para ahuyentar moscas e insectos, especialmente en huertas y frutales. Esto ocurre porque el reflejo de la luz en el agua genera un efecto visual que confunde a ciertos insectos.

Sin embargo, si bien es ideal para ahuyentar moscas, una botella mal usada también puede convertirse en un criadero de mosquitos si queda abierta o estancada muchos días; por eso es necesario colocarlas correctamente.

Cómo colocar botellas con agua correctamente