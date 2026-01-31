Por qué hay que poner botellas con agua en la tierra del naranjo y para qué sirve

Cuando se trata de jardinería casera, existen trucos simples que pueden marcar una gran diferencia en la salud de los árboles frutales. Uno de los más populares es colocar botellas con agua en la tierra del naranjo.
Según la RAE, el naranjo es el árbol de la familia de las rutáceas, de cuatro a seis metros de altura, siempre verde, florido y con fruto, tronco liso y ramoso; copa abierta, hojas alternas, ovaladas, duras, lustrosas, pecioladas y de un hermoso color verde. Es originario de Asia y se cultiva mucho en España. Su flor es el azahar y su fruto la naranja.
Lo cierto es que, al ser un árbol cítrico, hay que tener ciertos cuidados, y este método ayuda a mejorar el crecimiento, mantener la humedad y proteger al árbol en épocas de calor.
Por qué colocar botellas con agua en la tierra del naranjo
El naranjo es un árbol resistente, pero necesita ciertos cuidados para producir frutos sanos. En especial, durante el verano o en épocas secas, el riego puede volverse un desafío. Por eso, una técnica muy usada es enterrar o colocar botellas plásticas con agua cerca de las raíces. Este sistema funciona como una forma casera de riego lento y controlado.
Se recomienda poner una botella con pequeños orificios; libera el agua lentamente, lo que permite que la tierra permanezca húmeda durante más horas. Esto es clave porque los naranjos necesitan un suelo fresco, pero no encharcado.
Sin dudas, funciona como riego por goteo casero, donde la botella actúa como un depósito que va soltando agua poco a poco directamente en la zona de raíces, siendo ideal para vacaciones o ausencias, días de mucho calor y macetas grandes.
Además, cuando un naranjo pasa sed, suele mostrar señales como hojas caídas, frutos pequeños, caída prematura de flores y crecimiento lento, y es allí donde las botellas ayudan a que el árbol tenga un suministro constante, evitando el estrés por falta de agua.
Con la botella enterrada, el agua llega más profundo, estimulando raíces fuertes y saludables. Otro punto importante es que este truco reduce el desperdicio.
Por último, y no menos importante, en algunos casos también actúa como método casero para ahuyentar moscas e insectos, especialmente en huertas y frutales. Esto ocurre porque el reflejo de la luz en el agua genera un efecto visual que confunde a ciertos insectos.
Sin embargo, si bien es ideal para ahuyentar moscas, una botella mal usada también puede convertirse en un criadero de mosquitos si queda abierta o estancada muchos días; por eso es necesario colocarlas correctamente.
Cómo colocar botellas con agua correctamente
- Tomá una botella plástica de 1,5 o 2 litros.
- Hacé pequeños agujeros en la tapa o en la base.
- Enterrala parcialmente cerca del tronco (pero no pegada).
- Llenala de agua y cerrala.
- Repetí el llenado según la temperatura y el clima.