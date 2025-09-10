Flores de limonero o naranjo: cuáles son los beneficios medicinales y cómo mejoran tu salud

Cuáles son los beneficios medicinales de las flores de limonero o naranjo

planta azahar El nombre procede del árabe hispánico azzahár, y este, del árabe clásico zahr "flores" y significa flor blanca, y por antonomasia, la del naranjo o limonero.

Dentro de las comunidades indígenas, la medicina tradicional es un medio necesario para que sus integrantes puedan mejorar su salud, puesto que en algunas de estas zonas son el único recurso del que disponen. Por eso, en la sección de hoy de "plantas sanadoras" te contamos como la planta de azahar o flores de limonero-naranjo no solo aporta un aroma único, sino que también puede convertirse en un aliado natural para la salud.

Gracias a la información de nuestros ancestros herbolarios plasmados en este libro, el azahar tiene beneficios dependiendo del malestar o necesidad y, consumida de forma adecuada bajo supervisión, esta actúa cómo:

Actúa como efectos sedante y antiespasmódico

Son un remedio tradicional para combatir el insomnio, el nerviosismo y la histeria.

Estas flores o planta no presentan toxicidad, aunque en tratamientos prolongados se puede desarrollar cierta intolerancia. Por ello, se recomienda utilizarlas de forma moderada y bajo orientación profesional si se desea un consumo frecuente.

Usos tradicionales de la planta de azahar

te de azahar Es ingrediente esencial en varias infusiones por sus propiedades sedantes. De la flor de azahar se destila también aceite esencial, aceite de flores de naranjo o neroli.

Estas flores no solo se emplean en la medicina natural, sino también en rutinas de cuidado personal y aromaterapia. Algunas formas de utilizarlas son:

Infusión para la piel: en un litro de agua a temperatura ambiente se agregan tres cucharadas de flores secas. Se tapa y se deja reposar por 12 horas. Esta preparación ayuda a tonificar y limpiar la piel.

Infusión para beber: se hierve una taza de agua, se añade una cucharada de flores, se apaga el fuego, se filtra y se bebe. Ideal para relajar el cuerpo y mejorar el sueño.

Aceite esencial y ambientador: el aroma de las flores puede usarse como perfume natural para el hogar o como aceite esencial para masajes y baños relajantes.

Las flores de limonero y naranjo son un verdadero regalo de la naturaleza. Gracias a su rica composición y propiedades calmantes, ayudan a equilibrar el sistema nervioso, mejorar la calidad del descanso y embellecer la piel de manera natural.