Plantas sanadoras

Flores de limonero o naranjo: cuáles son los beneficios medicinales y cómo mejoran tu salud

Hay flores que se consideran "plantas sanadoras" para las antiguas culturas. En la sección de hoy te contamos los beneficios de la flor del limonero o naranjo

Las flores de limonero y naranjo han sido utilizadas desde la antigüedad como remedios naturales para mejorar el bienestar físico, emocional o aportar beneficios para la salud en general. Su fragancia delicada y su composición rica en aceites esenciales las convierten en una alternativa eficaz y segura dentro de la medicina tradicional.

La medicina tradicional es reconocida dentro de las sociedades, al igual que los beneficios que trae consigo, sus usos se han extendido y han adquirido gran popularidad entre las nuevas generaciones. En este sentido, la sección de hoy pone en vista el rendimiento de la planta de azahar.

La planta de azahar, cuyo nombre científico es Citrus aurantiifolia de la familia Rutaceae, son las flores que contiene el limoneno o naranjo. Sus compuestos naturales que les otorgan propiedades terapéuticas y gracias a esta combinación de aceites esenciales, poseen efectos calmantes y revitalizantes.

Cuáles son los beneficios medicinales de las flores de limonero o naranjo

El nombre procede del árabe hispánico azzahár, y este, del árabe clásico zahr "flores" y significa flor blanca, y por antonomasia, la del naranjo o limonero.

Dentro de las comunidades indígenas, la medicina tradicional es un medio necesario para que sus integrantes puedan mejorar su salud, puesto que en algunas de estas zonas son el único recurso del que disponen. Por eso, en la sección de hoy de "plantas sanadoras" te contamos como la planta de azahar o flores de limonero-naranjo no solo aporta un aroma único, sino que también puede convertirse en un aliado natural para la salud.

Gracias a la información de nuestros ancestros herbolarios plasmados en este libro, el azahar tiene beneficios dependiendo del malestar o necesidad y, consumida de forma adecuada bajo supervisión, esta actúa cómo:

  • Actúa como efectos sedante y antiespasmódico
  • Son un remedio tradicional para combatir el insomnio, el nerviosismo y la histeria.

Estas flores o planta no presentan toxicidad, aunque en tratamientos prolongados se puede desarrollar cierta intolerancia. Por ello, se recomienda utilizarlas de forma moderada y bajo orientación profesional si se desea un consumo frecuente.

Usos tradicionales de la planta de azahar

te de azahar
Es ingrediente esencial en varias infusiones por sus propiedades sedantes. De la flor de azahar se destila tambi&eacute;n aceite esencial, aceite de flores de naranjo o neroli.

Es ingrediente esencial en varias infusiones por sus propiedades sedantes. De la flor de azahar se destila también aceite esencial, aceite de flores de naranjo o neroli.

Estas flores no solo se emplean en la medicina natural, sino también en rutinas de cuidado personal y aromaterapia. Algunas formas de utilizarlas son:

  • Infusión para la piel: en un litro de agua a temperatura ambiente se agregan tres cucharadas de flores secas. Se tapa y se deja reposar por 12 horas. Esta preparación ayuda a tonificar y limpiar la piel.
  • Infusión para beber: se hierve una taza de agua, se añade una cucharada de flores, se apaga el fuego, se filtra y se bebe. Ideal para relajar el cuerpo y mejorar el sueño.
  • Aceite esencial y ambientador: el aroma de las flores puede usarse como perfume natural para el hogar o como aceite esencial para masajes y baños relajantes.

Las flores de limonero y naranjo son un verdadero regalo de la naturaleza. Gracias a su rica composición y propiedades calmantes, ayudan a equilibrar el sistema nervioso, mejorar la calidad del descanso y embellecer la piel de manera natural.

