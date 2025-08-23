Inicio Sociedad planta
Plantas sanadoras: los beneficios medicinales del anís para la digestión y la salud

El anís es una planta sanadora que ayuda a la digestión, alivia dolor estomacal, vómitos, hipo y ventosidad, y promueve la producción de leche materna

Martina Baiardi
Por Martina Baiardi [email protected]
El uso de plantas sanadoras ha sido una práctica ancestral en diversas culturas, y muchas de ellas se mantienen vigentes por sus comprobados efectos medicinales. Entre estas plantas, el anís se destaca por sus propiedades digestivas, antibióticas y su capacidad de aliviar diversas molestias estomacales.

La medicina tradicional es reconocida dentro de las sociedades, al igual que los beneficios que trae consigo, sus usos se han extendido y han adquirido gran popularidad entre las nuevas generaciones.

En este sentido, el anís es una planta aromática que se ha utilizado durante siglos tanto en la cocina como en la medicina tradicional. Su sabor característico no solo aporta aroma a infusiones y recetas, sino que también es fuente de compuestos activos que benefician el aparato digestivo y el sistema inmunológico.

Gracias a la medicina tradicional podemos encontrar y valorar múltiples beneficios en cualquier planta del mundo

Beneficios del anís como planta sanadora

Dentro de las comunidades indígenas, la medicina tradicional es un medio necesario para que sus integrantes puedan mejorar su salud, puesto que en algunas de estas zonas son el único recurso del que disponen. Por eso, en la sección de hoy de "plantas sanadoras" te contamos como el anís no solo aporta un aroma único, sino que también puede convertirse en un aliado natural para la salud.

El consumo de anís puede ayudar a aliviar dolores estomacales, vómitos, ventosidad e hipo. Sus compuestos activos estimulan la producción de jugos digestivos y facilitan la relajación de los músculos del tracto gastrointestinal, favoreciendo la digestión y reduciendo las molestias abdominales.

Promueve la lactancia y tiene acción antibiótica

Gracias a la información de nuestros ancestros herbolarios plasmados en este libro, el anís tiene beneficios dependiendo del malestar o necesidad. En este caso, también se utiliza para promover la producción de leche materna en mujeres lactantes, gracias a sus propiedades galactagogas. Además, posee acción antibiótica y antiemética, lo que lo convierte en un aliado natural para prevenir infecciones leves y reducir las náuseas.

El anís tiene usos medicinales considerados "remedios caseros" para cualquier malestar o necesidad

El anís se puede aprovechar de varias formas: en infusión, masticando sus semillas, en aceites esenciales o como condimento en comidas. Una infusión de anís después de las comidas puede ayudar a mejorar la digestión y aliviar el malestar estomacal.

Precauciones y recomendaciones de consumo

Si bien el anís es generalmente seguro, se recomienda moderar su consumo y hacerlo en infusión por no más de 10 días o causará problemas hepáticos. No debe emplearse en niños.

