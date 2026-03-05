Cómo lavar y desinfectar las botellas de agua y jugo para que no junten hongos

Lavar botellas (2) Las botellas de agua y jugo deben limpiarse después de cada uso.

El único punto en contra de este truco de limpieza es que si las botellas tienen mucha suciedad quizás tengas que repetir el proceso si es que la sal se disolvió.

Por otro lado, con un puñado de arroz, lentejas o lo que tengas que haga fricción, introduce todos estos elementos en la botella junto con un poco de agua. Agita la botella, y todos los ingredientes comenzarán a "exfoliar" el interior.

Si la botella tiene sarro acumulado, te aconsejamos mezclar partes iguales de vinagre blanco y agua caliente. Lo mejor es dejar reposar unos minutos, unas horas o toda la noche según la gravedad del asunto.

Si no quieres usar o no tienes vinagre, puedes reemplazarlo por un limón en trocitos. Coloca los trozos de limón en la botella, en el termo o en la pava y lo hacés hervir. El ácido cítrico también ayuda a combatir la cal que se acumula en el fondo y en los bordes.