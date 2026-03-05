Cómo lavar y desinfectar las botellas de agua y jugo para que no junten hongos

Desde hace muchos años que se ha vuelto tendencia usar botellas reutilizables, ya sean estas de plástico o de vidrio. Sin embargo, cuando usamos este tipo de envases, debemos limpiarlos correctamente, ya que en el fondo pueden juntar hongos y restos de producto, como por ejemplo jugo.
En la siguiente nota te enseñaremos a limpiar correctamente las botellas que usas para el jugo y el agua. Sigue el paso a paso a continuación.
¿Cómo limpiar y desinfectar las botellas de agua y jugo?
Un truco que nunca falla para poder limpiar y desinfectar las botellas de agua y jugo es introducir en ellas una mezcla de agua, sal gruesa (un buen puñado) y una gota de detergente. Es una técnica súper amigable con el medio ambiente y además es eficaz.
El único punto en contra de este truco de limpieza es que si las botellas tienen mucha suciedad quizás tengas que repetir el proceso si es que la sal se disolvió.
Por otro lado, con un puñado de arroz, lentejas o lo que tengas que haga fricción, introduce todos estos elementos en la botella junto con un poco de agua. Agita la botella, y todos los ingredientes comenzarán a "exfoliar" el interior.
Si la botella tiene sarro acumulado, te aconsejamos mezclar partes iguales de vinagre blanco y agua caliente. Lo mejor es dejar reposar unos minutos, unas horas o toda la noche según la gravedad del asunto.
Si no quieres usar o no tienes vinagre, puedes reemplazarlo por un limón en trocitos. Coloca los trozos de limón en la botella, en el termo o en la pava y lo hacés hervir. El ácido cítrico también ayuda a combatir la cal que se acumula en el fondo y en los bordes.