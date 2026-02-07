Los hinchas dieron su veredicto con el técnico de Racing tras el mal momento: "Con Costas..."

Los hinchas de Racing realizaron pintadas en el Cilindro de Avellaneda tras las tres derrotas que sufrió el equipo en el Torneo Apertura. Los seguidores académicos bancaron al DT Gustavo Costas.
Los hinchas de Racing realizaron pintadas en el Cilindro de Avellaneda tras las tres derrotas que sufrió el equipo en el Torneo Apertura. Los seguidores académicos bancaron al DT Gustavo Costas.
Racing atraviesa un momento complicado entre bajas, lesiones y ventas de último momento.
Racing arrancó con el pie izquierdo el torneo perdiendo los 3 partidos: 2-1 ante Gimnasia en El Bosque, mismo resultado como local ante Rosario Central y la última, por 3-1 ante Tigre en Victoria.
Además la reciente venta de Ignacio Nardoni a Gremio y las lesiones de Nazareno Colombo e Ignacio Rodríguez obligan a Costas a modificar su once titular. Marco Di Césare ocupará el lugar de Nardoni, mientras que Gabriel Rojas será titular por Rodríguez ante Argentinos Juniors.
A pesar de todo, la relación entre el entrenador y los hinchas parece mantenerse firme. Esta mañana, el Cilindro de Avellaneda amaneció con pintadas con la inscripción: "Con Costas no se jode, es de Racing de verdad", dejando en claro que, al menos algunos seguidores, respaldan al DT pese a los resultados.
El mensaje apareció en las zonas aledañas al estadio y refleja un fuerte apoyo hacia el técnico en un contexto donde las críticas no han cesado.
La Academia tiene buenos refuerzos como Valentín Carboni, pero no la pasa bien. El goleador Adrián Maravilla Martínez se muestra aislado y otros jugadores, como Santiago Sosa, no logran recuperar su nivel tras lesiones previas. Además, el arquero Facundo Cambeses atraviesa un inicio de año muy distinto al cierre de 2025.