Los hinchas dieron su veredicto con el técnico de Racing tras el mal momento: "Con Costas..."

Además la reciente venta de Ignacio Nardoni a Gremio y las lesiones de Nazareno Colombo e Ignacio Rodríguez obligan a Costas a modificar su once titular. Marco Di Césare ocupará el lugar de Nardoni, mientras que Gabriel Rojas será titular por Rodríguez ante Argentinos Juniors.

Las pintadas de los hinchas de Racing apoyando a Gustavo Costas

A pesar de todo, la relación entre el entrenador y los hinchas parece mantenerse firme. Esta mañana, el Cilindro de Avellaneda amaneció con pintadas con la inscripción: "Con Costas no se jode, es de Racing de verdad", dejando en claro que, al menos algunos seguidores, respaldan al DT pese a los resultados.

pintadas-costas-racing Los hinchas de Racing le dieron su apoyo a Gustavo Costas.

El mensaje apareció en las zonas aledañas al estadio y refleja un fuerte apoyo hacia el técnico en un contexto donde las críticas no han cesado.

La Academia tiene buenos refuerzos como Valentín Carboni, pero no la pasa bien. El goleador Adrián Maravilla Martínez se muestra aislado y otros jugadores, como Santiago Sosa, no logran recuperar su nivel tras lesiones previas. Además, el arquero Facundo Cambeses atraviesa un inicio de año muy distinto al cierre de 2025.