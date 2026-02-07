Cuti Romero, expulsado por un duro planchazo en la caída del Tottenham ante el United

Bruno Fernandes jugó un córner corto para Kobbie Mainoo, quien se acercó al portugués. Este mismo, de primera, sacó la pelota a la altura de la medialina del área para la llegada de Bryan Mbeumo quien, también de primera, remató con todo el arco de frente.

El remate no fue seco, pero si esquinado. La pelota terminó ingresando, al raz del vede césped, pegada al palo izquierdo de Guglielmo Vicario, que nada pudo hacer para evitar el tanto.

Pese a contar con situaciones claras para liquidar las acciones, y luego de que le anularan dos tantos por fuera de juego (uno de Amad Diallo y otro de Matheus Cunha), los locales pudieron lograr su merecida ventaja.

Embed - ¡CARRICK SOLO SABE GANAR! ¡CUARTO TRIUNFO AL HILO! Manchester United 2-0 Tottenham Hotspur | RESUMEN

El reloj marcaba 41 minutos de la segunda etapa cuando Manchester United movía la pelota a lo ancho de la cancha. En el momento de acelerar, Diogo Dalot lanzó un picante centro desde la derecha que cruzó toda el área y encontró la pierna derecha de Bruno Fernandes.

El mediocampista portugués acumula seis goles y doce asistencias en esta Premier League y sigue siendo el mejor futbolista que tiene este equipo.

Los Diablos Rojos consolidan su posición en puestos de clasificación a la próxima edición de la UEFA Champions League , con 44 puntos, cuatro de ventaja respecto al Chelsea (aún tiene que jugar), y a dos del Aston Villa que está tercero (visita este sábado al Bournemouth).

El Tottenham, que no levanta cabeza, tendrá que afrontar los próximos encuentros sin el Cuti Romero. La última victoria de los Spurs en el torneo local se dio el pasado 28 de diciembre, ante Crystal Palace.