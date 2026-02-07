Se vienen las tormentas: pronóstico del tiempo con alerta amarilla para domingo y lunes

El calor será protagonista durante los próximos días, con máximas que superarán los 30 grados y mínimas elevadas, propias de jornadas pesadas. A esto se suman tormentas que, según los organismos oficiales, podrían ser localmente intensas y llegar con fuertes ráfagas de viento.

Alerta amarilla SMN En la imagen de la izquierda se puede ver la alerta amarilla del SMN que rige en el sur de Mendoza para este domingo 8. En la imagen de la derecha, las zonas bajo alerta amarilla para el lunes 9 -norte y este provincial-

Calor pleno y cielo despejado este sábado

Este sábado 7 de febrero se presenta como el día más estable del fin de semana. De acuerdo al pronóstico del tiempo de la Dirección de Contingencias Climáticas, se espera una jornada calurosa, con poca nubosidad y vientos moderados del noreste.

La temperatura máxima rondará los 33°C, mientras que la mínima se ubicará cerca de los 17°C. En cordillera, el cielo se mantiene poco nuboso, sin fenómenos destacados. En síntesis, un sábado típico de verano mendocino: sol y calor a pleno.

Tormentas y Zonda en el Sur este domingo

El domingo 8 será el día más inestable. El SMN emitió alerta amarilla por tormentas para el sur provincial, especialmente en San Rafael y el norte de Malargüe. Según el organismo nacional, las tormentas podrían desarrollarse durante la jornada y generar fenómenos de variada intensidad.

Desde Contingencias Climáticas, además, advirtieron por la presencia de viento Zonda en Malargüe durante la tarde. A esto se suma nubosidad variable y tormentas que podrían alcanzar intensidad moderada a severa hacia la noche.

La temperatura seguirá en ascenso: la máxima podría llegar a los 36°C, con una mínima cercana a los 20°C. Un combo que mezcla calor extremo, viento y probabilidad de tormentas, ideal para seguir el pronóstico de cerca.

Alerta por tormentas en el norte y este de Mendoza para el lunes

El lunes 9 llegará con un leve alivio térmico, aunque no sin advertencias. El SMN mantiene una alerta amarilla por tormentas, pero en este caso para el este de Las Heras, La Paz, Lavalle, San Martín y Santa Rosa.

Según Contingencias Climáticas, el día comenzará con tormentas durante la madrugada y luego presentará un descenso de la temperatura, con cielo parcialmente nublado a poco nuboso. Los vientos soplarán moderados del sector sur, rotando al noreste.

La máxima prevista es de 31°C y la mínima de 23°C. En cordillera, se espera cielo poco nuboso.

Qué tener en cuenta por alertas de tormenta y Zonda en el Sur

Las autoridades recomiendan prestar atención a las actualizaciones del pronóstico, sobre todo en las

Zonda ok Este domingo hay pronóstico de viento Zonda en Malargüe.

zonas bajo alerta -sur, este y norte provincial- Las tormentas pueden llegar con abundante caída de agua, ráfagas intensas y actividad eléctrica.

En el sur provincial, el posible Zonda en Malargüe suma un factor extra de riesgo, especialmente por las altas temperaturas previstas para el domingo.