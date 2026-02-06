El pronóstico del tiempo en Mendoza indica que este viernes será otro día muy agradable con temperaturas que arrancaron alrededor de los 16 grados de mínima, y con una máxima que no superaría los 30 grados debido al frente frío que ingresó desde el sur.
El pronóstico del tiempo anticipa otro día agradable, algo nublado pero sin lluvias
La temperatura no llegaría a los 30 grados de máxima y así termina la primera semana de febrero, según el pronóstico del tiempo en Mendoza
El Servicio Meteorológico Nacional indicó que el cielo se mantendrá durante este viernes algo nublado, la circulación del viento será del este y la máxima llegará a los 27 o 28 grados hacia la tarde, lo que lo convierte en un día muy agradable.
Durante la noche el cielo podría despejarse un poco más y debido a estas temperaturas un poco más bajas el descanso es mucho más reparador.
Pronóstico del tiempo para el fin de semana
Desde el sábado habrá un cambio en el pronóstico del tiempo debido a que el viento girará y circulará desde el norte, lo que traerá un aumento en las temperaturas.
Para ese día se espera que la mínima ronde los 18 grados y la máxima trepe a los 30 grados con cielo casi despejado, aunque con algunas nubes y sin probabilidad de lluvias en el Gran Mendoza.
El domingo esta situación será más marcada, ya que el pronóstico del tiempo anticipa que seguirá el viento del norte y se mantiene en ascenso de las temperaturas, las cuales podrían alcanzar los 21 grados de mínima y 33 grados de máxima.