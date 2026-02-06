El pronóstico del tiempo anticipa otro día agradable, algo nublado pero sin lluvias

Pronóstico del tiempo para el fin de semana

Desde el sábado habrá un cambio en el pronóstico del tiempo debido a que el viento girará y circulará desde el norte, lo que traerá un aumento en las temperaturas.

Para ese día se espera que la mínima ronde los 18 grados y la máxima trepe a los 30 grados con cielo casi despejado, aunque con algunas nubes y sin probabilidad de lluvias en el Gran Mendoza.

pronostico servicio meteorologico nacional

El domingo esta situación será más marcada, ya que el pronóstico del tiempo anticipa que seguirá el viento del norte y se mantiene en ascenso de las temperaturas, las cuales podrían alcanzar los 21 grados de mínima y 33 grados de máxima.