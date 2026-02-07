Con un gol clave de Taty Castellanos, West Ham ganó una "final" y se ilusiona con la salvación

El marcador se abrió temprano gracias a Crysencio Summerville, quien puso la ventaja inicial para los visitantes. Sin embargo, la tranquilidad definitiva llegó a través del hombre de la Selección argentina. El mendocino amplió la diferencia con un gran anticipo de cabeza, tras conectar un centro preciso de Diouf desde la banda izquierda, sellando una victoria vital.
La pelea por la permanencia, al rojo vivo
Con la victoria de este sábado West Ham no le pierde pisada al Nottingham Forest, que actualmente es el primero de los equipos en encontrarse fuera de la zona roja, con apenas tres unidades de ventaja.