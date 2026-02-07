Inicio Ovación Fútbol West Ham
Fútbol

Con un gol clave de Taty Castellanos, West Ham ganó una "final" y se ilusiona con la salvación

Taty Castellanos convirtió de cabeza y fue clave para la victoria de West Ham ante Burnley. El equipo del argentino mantiene el sueño de la permanencia

Fabián Salamone
Por Fabián Salamone [email protected]
Taty Castellanos convirtió un gol clave para que West Ham sueñe con la permanencia.

Taty Castellanos convirtió un gol clave para que West Ham sueñe con la permanencia.

West Ham volvió a sonreír y lo hizo de la mano de Valentín Castellanos. En un duelo directo por la permanencia en la Premier League, el equipo del Taty derrotó 2-0 a Burnley en condición de visitante. Este resultado les permite seguir soñando con quedarse en la máxima categoría del fútbol inglés.

El marcador se abrió temprano gracias a Crysencio Summerville, quien puso la ventaja inicial para los visitantes. Sin embargo, la tranquilidad definitiva llegó a través del hombre de la Selección argentina. El mendocino amplió la diferencia con un gran anticipo de cabeza, tras conectar un centro preciso de Diouf desde la banda izquierda, sellando una victoria vital.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SC_ESPN/status/2020158576417812674&partner=&hide_thread=false

La pelea por la permanencia, al rojo vivo

Con la victoria de este sábado West Ham no le pierde pisada al Nottingham Forest, que actualmente es el primero de los equipos en encontrarse fuera de la zona roja, con apenas tres unidades de ventaja.

El próximo compromiso no será para nada sencillo. Los Hammers deberán enfrentar a un Manchester United que viene en alza. Los Diablos Rojos vencieron a Tottenham y acumularon su cuarta victoria al hilo.

tabla Premier League
As&iacute; se encuentra la tabla de posiciones de la Premier League.

Así se encuentra la tabla de posiciones de la Premier League.

Los resultados de la fecha 25 de la Premier League

La mayor parte de los partidos se jugaron este sábado. El domingo habrá solo dos partidos:

  • Leeds 3 - 1 Forest
  • Man Utd 2 - 0 Tottenham
  • Wolves 1 - 3 Chelsea
  • Fulham 1 - 2 Everton
  • Bournemouth 1 - 1 Aston Villa
  • Burnley 0 - 2 West Ham
  • Arsenal 3 - 0 Sunderland
  • Newcastle Utd - Brentford
  • Brighton - Palace (domingo a las 11)
  • Liverpool - Man City (domingo a las 13:30)

Temas relacionados:

Más sobre Fútbol

Más de Sociedad

Más de Ovación

Más de Series y Películas