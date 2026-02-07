Un papelón de River: fue goleado por Tigre en el Monumental y terminó silbado

A los 43' Lautaro Rivero descontó para el dueño de casa.

Para colmo de males a los 13' del complemento Fausto Vera se fue expulsado por una dura falta.

Gol de Tigre. Tiago Serrago

TREMENDO CONTRAATAQUE ENTRE NACHO RUSSO Y DAVID ROMERO PARA EL 2-0 DE TIGRE ANTE RIVER EN EL MONUMENTAL.



pic.twitter.com/LwBRfn4LOU — dataref (@dataref_ar) February 7, 2026

TIGRE LE GANA 3-0 A RIVER: Gol de Nacho Russo que marca el tercero para Tigre en el Monumental.

A los 6 minutos del primer tiempo Tiago Serrago escapó por la derecha, le pegó al arco, la pelota se desvió en Matias Viña y puso el 1 a 0.

Después el conjunto orientado por Diego Dabove metió un contragolpe perfecto y Gonzalo Romero marcó el 2-0. El Monumental quedó silenciado.

Luego reaccionó el Millo y el arquero Felipe Zenobio la sacó al córner.

Tomás Galván estrelló un tiro en el travesaño. Se salvaba Tigre.

Pero a los 4' del complemento Nacho Russo hizo el tercero tras un grosero error del defensor local Lucas Martínez Quarta.

El equipo riverplatense recibió una dura derrota y el DT millonario, Marcelo Gallardo fue muy cuestionado.

Lo que viene para River

Tras jugar con el Matador, el elenco orientado por Marcelo Gallardo visitará a Argentinos Juniors. El partido se jugará el próximo jueves a las 21.15 y corresponde a la fecha 5 del certamen.