Un papelón de River: fue goleado por Tigre en el Monumental y terminó silbado

River fue goleado por Tigre este sábado, en un partido de la cuarta fecha del Torneo Apertura de la Liga Profesional 2026 y se fue silbado del Monumental

Gustavo Privitera
Por Gustavo Privitera [email protected]
River recibe a Tigre.

River perdió 4 a 1 ante Tigre este sábado, en un partido de la cuarta fecha del Torneo Apertura de la Liga Profesional 2026 y se fue silbado del estadio Monumental.

El equipo de Núñez tenía la chance de llegar a la punta de la Zona B, pero hizo un papelón. Ahora el líder es Tigre con 10 unidades, Independiente Rivadavia (la Lepra tiene un partido menos) tiene 9 y el Millo está tercero con 7.

Tiago Serrago puso en ventaja al visitante a los 6 minutos del primer tiempo y a los 15' David Romero puso el segundo. A los 4' del complemento Ignacio Russo hizo el tercero y a los 23' el hijo de Miguel Ángel Russo (el ex DT de Boca ya fallecido) señaló el cuarto.

A los 43' Lautaro Rivero descontó para el dueño de casa.

Para colmo de males a los 13' del complemento Fausto Vera se fue expulsado por una dura falta.

A los 6 minutos del primer tiempo Tiago Serrago escapó por la derecha, le pegó al arco, la pelota se desvió en Matias Viña y puso el 1 a 0.

Después el conjunto orientado por Diego Dabove metió un contragolpe perfecto y Gonzalo Romero marcó el 2-0. El Monumental quedó silenciado.

Luego reaccionó el Millo y el arquero Felipe Zenobio la sacó al córner.

Tomás Galván estrelló un tiro en el travesaño. Se salvaba Tigre.

Pero a los 4' del complemento Nacho Russo hizo el tercero tras un grosero error del defensor local Lucas Martínez Quarta.

El equipo riverplatense recibió una dura derrota y el DT millonario, Marcelo Gallardo fue muy cuestionado.

Lo que viene para River

Tras jugar con el Matador, el elenco orientado por Marcelo Gallardo visitará a Argentinos Juniors. El partido se jugará el próximo jueves a las 21.15 y corresponde a la fecha 5 del certamen.

