Quién es Ignacio Ovando, la nueva joya que miran desde Europa y que Di María protege

Poco a poco el Canalla comenzó a mostrar solidez y no revirtiendo los chiflidos, pero si evitandolos, aunque su otro enemigo, son las redes sociales. El equipo liderado por Ángel Di María tenía la posibilidad de acomodarse en la tabla de la Zona B, pero una vez más dio un paso en falso, empatando contra un pobre Aldosivi.

A diferencia de otros estadios, en Mar del Plata recibieron al Campeón del Mundo con aplausos y una camista del Tiburón en reconocimiento. Fue el mismo Ángel Di María quien, antes de los 10 miinutos metió un centro punzante a la cabeza de Ignacio Ovando, para establecer el 1 a 0 parcial.

Rosario central ignacio ovando

Poco a poco Aldosivi fue metiendo a Rosario Central en su arco, corriendo y metiendo, logrando empatar el partido a menos de 5 minutos del final. El gol fue una pirueta que seguramente competirá por uno de los goles de la fecha, ya que Nicolás Cordero la paró de pecho, y de media volea la colocó en un lugr imposible para Konan Ledesma.

Ignacio Ovando, la nueva joya de Rosario Central

Con 1.82 mts de altura, y un cuerpo flaquito pero con mucha técnica, Ignacio Ovando ha tardado solo 4 partidos en volverse una de las figuras de Rosario Central. Esto no es gratis, ya que sumado a la exposición de Angelito, probablemente no tarden nada en buscarlo desde Europa.

Con 18 años, Ignacio Ovando subió desde la reserva a inicios del 2026. En dupla con el experimentado central Mallo, el juvenil viene asentandose con creces en un equipo donde la defensa es el claro punto débil, además tuvo que remplazar al histórico Quintana.

Ignacio ovando 1

La cotización según Transfermarket es de tan solo 125 mil dólares, pero no cabe dudas que su nivel y contexto junto a Ángel Di María, harán que su valor crezca a niveles altisimos.