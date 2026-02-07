El secreto está en la microbiota intestinal y revoluciona las neurociencias

Las neurociencias han demostrado que el consumo de alimentos fermentados y el control del estrés crónico son vitales para que esta comunicación no se interrumpa y degrade nuestra capacidad cognitiva.

El futuro de las neurociencias en la lucha contra el Alzheimer

La aplicación de terapias basadas en la restauración de la microbiota intestinal promete ser el avance más disruptivo de la década. Al entender el Alzheimer como una enfermedad sistémica y no solo cerebral, las neurociencias abren la puerta a tratamientos menos invasivos y más efectivos.

Cuidar nuestro "segundo cerebro" es la inversión más inteligente que podemos hacer hoy. La salud de nuestra microbiota es el reflejo de nuestra calidad de vida y la garantía de una vejez con lucidez.