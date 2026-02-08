Lautaro Martínez sigue sumando goles y récords en el Inter, puntero de la Serie A

Lautaro Martínez marcó un gol en la contundente victoria del Inter frente al Sassuolo un resultado que la permite al equipo de Milán mantenerse como único puntero de la Serie A.
El Toro hizo el tercero del 5 a 0 del conjunto neroazzurro en un partido en el que también hubo goles del alemán de origen camerunés Yann Aurel Bisseck, el francés Marcus Thuram, el suizo Manuel Akanji y el brasileño Luis Henrique.
Inter se mantiene en la cima de las posiciones con 55 puntos en 23 fechas (ganó 18, empató 1 y perdió 34) y conservando una diferencia de 5 unidades sobre Milan, su clásico rival.
Inter recibirá la semana próxima a Juventus y luego encarará los playoffs de la Champions League donde se cruzará con el Bodo Glimt de Noruega.
Con el gol de este domingo ante el Sassuolo Lautaro Martínez llegó a 171 tantos en el club donde ya jugó 368 partidos y es el tercer goleador histórico igualando a Roberto Bonisegna y detrás de Giusseppe Meazza (284) y Alessandro Altobelli (209).
El bahiense, de gran momento, acumula 10 goles en sus últimos 12 partidos por la Serie A y si se tienen en cuenta las últimas cinco temporadas acumula 92 goles, superando ampliamente al segundo.
Además, en la actual temporada es el máximo anotador con 13 conquistas.