Lautaro Martínez sigue sumando goles y récords en el Inter, puntero de la Serie A

Inter recibirá la semana próxima a Juventus y luego encarará los playoffs de la Champions League donde se cruzará con el Bodo Glimt de Noruega.

Lautaro Martínez y sus goles están en la historia del Inter

Con el gol de este domingo ante el Sassuolo Lautaro Martínez llegó a 171 tantos en el club donde ya jugó 368 partidos y es el tercer goleador histórico igualando a Roberto Bonisegna y detrás de Giusseppe Meazza (284) y Alessandro Altobelli (209).

El bahiense, de gran momento, acumula 10 goles en sus últimos 12 partidos por la Serie A y si se tienen en cuenta las últimas cinco temporadas acumula 92 goles, superando ampliamente al segundo.

Además, en la actual temporada es el máximo anotador con 13 conquistas.