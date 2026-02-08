Inicio Ovación Fútbol Lionel Messi
Amistoso internacional

Messi tuvo una gran noche en el empate de Inter Miami con Barcelona de Ecuador: gol y asistencia

Lionel Messi marcó un golazo en el empate 2 a 2 del Inter Miami con Barcelona de Ecuador, en un amistoso jugado en Guayaquil

Gustavo Privitera
Por Gustavo Privitera [email protected]
Lionel Messi y Rodrigo De Paul se saludan con

Lionel Messi y Rodrigo De Paul se saludan con

Lionel Messi hizo un golazo y dio una asistencia este sábado en el empate 2 a 2 del Inter Miami con Barcelona de Ecuador, en un amistoso jugado en el estadio Monumental de Guayaquil.

Lionel Messi marcó su primer tanto en el 2026 y asistió a Germán Berterame para el segundo tanto de las Garzas. Joao Rojas y Tomás Martínez anotaron las conquistas del equipo ecuatoriano.

messi
Messi hizo un gol e Inter Miami empat&oacute; con Barcelona de Ecuador.

Messi hizo un gol e Inter Miami empató con Barcelona de Ecuador.

Así terminó la gira del Inter Miami por Sudamérica, ya que anteriormente perdió 3 a 0 ante Alianza Lima, en Perú y le ganó po 2 a 1 a Nacional, en Colombia.

Messi puso el primero con una gran jugada individual, dejando a dos rivales en el camino y rematando con fuerza a los 31 minutos del partido.

A los 41' Rojas empató de cabeza pàra los locales, pero sobre el cierre del primer tiempo el rosarino volvió a aparecer para asistir a Berterame, uno de los refuerzos de las Garzas, quien controló y definió con un fuerte remate dentro del área.

Embed

Sin embargo, el equipo Florida no logró mantener la ventaja y, en las últimas jugadas del partido, Martínez apareció solo en el área para marcar el 2-2 final.

Lo que viene para el Inter Miami de Messi

  • 21 de febrero (23:30 de Argentina): vs. Los Angeles FC (Visitante - la MLS)
  • 1 de marzo (21:00): vs. Orlando City SC (Visitante - MLS).
  • 7 de marzo (18:30): vs. D.C. United (Visitante - MLS).
  • 11 de marzo (21:00): vs. Nashville SC o Atlético Ottawa (Visitante - MLS).

Temas relacionados:

Más sobre Fútbol

Más de Sociedad

Más de Ovación

Más de Series y Películas