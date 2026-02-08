Messi tuvo una gran noche en el empate de Inter Miami con Barcelona de Ecuador: gol y asistencia

Lionel Messi hizo un golazo y dio una asistencia este sábado en el empate 2 a 2 del Inter Miami con Barcelona de Ecuador, en un amistoso jugado en el estadio Monumental de Guayaquil.
Lionel Messi marcó su primer tanto en el 2026 y asistió a Germán Berterame para el segundo tanto de las Garzas. Joao Rojas y Tomás Martínez anotaron las conquistas del equipo ecuatoriano.
Así terminó la gira del Inter Miami por Sudamérica, ya que anteriormente perdió 3 a 0 ante Alianza Lima, en Perú y le ganó po 2 a 1 a Nacional, en Colombia.
Messi puso el primero con una gran jugada individual, dejando a dos rivales en el camino y rematando con fuerza a los 31 minutos del partido.
A los 41' Rojas empató de cabeza pàra los locales, pero sobre el cierre del primer tiempo el rosarino volvió a aparecer para asistir a Berterame, uno de los refuerzos de las Garzas, quien controló y definió con un fuerte remate dentro del área.
Sin embargo, el equipo Florida no logró mantener la ventaja y, en las últimas jugadas del partido, Martínez apareció solo en el área para marcar el 2-2 final.