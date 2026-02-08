Messi tuvo una gran noche en el empate de Inter Miami con Barcelona de Ecuador: gol y asistencia

Messi puso el primero con una gran jugada individual, dejando a dos rivales en el camino y rematando con fuerza a los 31 minutos del partido.

A los 41' Rojas empató de cabeza pàra los locales, pero sobre el cierre del primer tiempo el rosarino volvió a aparecer para asistir a Berterame, uno de los refuerzos de las Garzas, quien controló y definió con un fuerte remate dentro del área.

Embed

Sin embargo, el equipo Florida no logró mantener la ventaja y, en las últimas jugadas del partido, Martínez apareció solo en el área para marcar el 2-2 final.

Lo que viene para el Inter Miami de Messi