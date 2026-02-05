Su selección es candidata al Mundial 2026 pero no supera el sufrimiento contra Messi y Argentina

La final del Mundial de Qatar 2022 sigue dejando secuelas, no solo en los libros de historia, sino en la salud mental de sus protagonistas, pese a la cercanía del Mundial 2026. En una reciente y reveladora entrevista,Marcus Thuram, el actual delantero del Inter de Milán, confesó el traumático impacto que esta tuvo.
Uno de los puntos más destacados por el atacante francés fue la atmósfera asfixiante que generó la hinchada de la Selección Argentina en aquel partido histórico.
Marcus Thuram y un duelo que no termina
"Recuerdo haber entrado y ver a todos los hinchas de Argentina en el estadio. Nos sentimos como si estuviéramos jugando en Argentina. Nuestro deseo era ganar la Copa del Mundo frente a sus hinchas, pero sabemos cómo terminó, lamentó el delantero francés.
Mientras que el francés afirma recordar con lujo de detalles encuentros de sus inicios en el Sochaux, la frente a la Selección Argentina es, para él, algo que no pasó.
Este fenómeno, conocido en la psicología como amnesia disociativa, ocurre cuando el cerebro se enfrenta a un nivel de estrés o trauma tan elevado que es incapaz de procesar y almacenar la información de forma consciente.
La importancia de los hinchas de la Selección Argentina
“Nos sentimos como si estuvieramos jugando en Argentina", declaró Thuram. A casi tres años de aquella histórica final, los jugadores franceses siguen procesando la derrota frente a Messi y compañía.