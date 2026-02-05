Su selección es candidata al Mundial 2026 pero no supera el sufrimiento contra Messi y Argentina

Thuram siguió su entrevista con CBS Sports Golazo con una confesión sorprendente: "La final es el único partido donde no tengo ningún recuerdo. No sé si fue por la emoción de ese juego o por el final, pero es como si nunca hubiera pasado”.

Mientras que el francés afirma recordar con lujo de detalles encuentros de sus inicios en el Sochaux, la frente a la Selección Argentina es, para él, algo que no pasó.

thuram 1.jpg Marcus Thuram, el francés que no recuerda la final ante la Selección Argentina.

Este fenómeno, conocido en la psicología como amnesia disociativa, ocurre cuando el cerebro se enfrenta a un nivel de estrés o trauma tan elevado que es incapaz de procesar y almacenar la información de forma consciente.

La importancia de los hinchas de la Selección Argentina

Como se dijo antes, uno de los puntos más destacados por el delantero del Inter de Milán fue la asfixiante atmósfera provocada por los argentinos.

“Nos sentimos como si estuvieramos jugando en Argentina", declaró Thuram. A casi tres años de aquella histórica final, los jugadores franceses siguen procesando la derrota frente a Messi y compañía.