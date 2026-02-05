Inicio Ovación Mundial Copa Mundial de Fútbol 2026
Su selección es candidata al Mundial 2026 pero no supera el sufrimiento contra Messi y Argentina

“Nos sentimos como si estuvieramos jugando en Argentina" declaró el experimentado delantero. ¿Tendrá revancha en el Mundial 2026?

Luciano Carluccio
El experimentado delantero se rindió ante la hinchada de la Selección Argentina. 

La final del Mundial de Qatar 2022 sigue dejando secuelas, no solo en los libros de historia, sino en la salud mental de sus protagonistas, pese a la cercanía del Mundial 2026. En una reciente y reveladora entrevista,Marcus Thuram, el actual delantero del Inter de Milán, confesó el traumático impacto que esta tuvo.

Uno de los puntos más destacados por el atacante francés fue la atmósfera asfixiante que generó la hinchada de la Selección Argentina en aquel partido histórico.

Marcus Thuram y un duelo que no termina

"Recuerdo haber entrado y ver a todos los hinchas de Argentina en el estadio. Nos sentimos como si estuviéramos jugando en Argentina. Nuestro deseo era ganar la Copa del Mundo frente a sus hinchas, pero sabemos cómo terminó, lamentó el delantero francés.

Thuram siguió su entrevista con CBS Sports Golazo con una confesión sorprendente: "La final es el único partido donde no tengo ningún recuerdo. No sé si fue por la emoción de ese juego o por el final, pero es como si nunca hubiera pasado”.

Mientras que el francés afirma recordar con lujo de detalles encuentros de sus inicios en el Sochaux, la frente a la Selección Argentina es, para él, algo que no pasó.

Marcus Thuram, el franc&eacute;s que no recuerda la final ante la Selecci&oacute;n Argentina.&nbsp;

Marcus Thuram, el francés que no recuerda la final ante la Selección Argentina.

Este fenómeno, conocido en la psicología como amnesia disociativa, ocurre cuando el cerebro se enfrenta a un nivel de estrés o trauma tan elevado que es incapaz de procesar y almacenar la información de forma consciente.

La importancia de los hinchas de la Selección Argentina

Como se dijo antes, uno de los puntos más destacados por el delantero del Inter de Milán fue la asfixiante atmósfera provocada por los argentinos.

“Nos sentimos como si estuvieramos jugando en Argentina", declaró Thuram. A casi tres años de aquella histórica final, los jugadores franceses siguen procesando la derrota frente a Messi y compañía.

